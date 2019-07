Zëvendës kryetari i APN- së, Armend Aliu pëtmes një postimi në fb informon elektorin e gjërë se Alternativa për Ndryshim në Medvegjë do të përfaqësohet nga z. Muharrem Salihu i cili me bashkëpunëtorët e tij po themelon degën e partisë .

Alternativa për Ndryshim tanimë parti politike e shtrirë në tre komunat e Luginës së Preshevës dhe pas zgjedhjeve lokale në këtë komunë edhe zëri më fuqishëm i shqiptarëve të komunës së Medvegjës.

Medvegjasit të bashkuar do të përballen me sfidat e përditshme, nuk do të jenë më kurr të anashkaluar ose të lënë pas dore dhe bashk me ne do të ndërtojmë të ardhmen shkruan kështu Armend Aliu./presheva.com/