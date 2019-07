Amerika po ndërton një tjetër mur të madh; vetëm se këtë herë është për të mbrojtur një pjesë të Nju Jorkut. Deri në 2025-tën, Staten Island do të forcohet me një lloj strukture që do të shtrihet 5,3 milje përgjatë bregdetit, e konceptuar të zbrapsë një kërcënim në rritje, thotë CNN.

Ndryshimet klimatike parashikohet të krijojnë një sistem metereologjik më të fuqishëm dhe ekstrem në mbarë globin, ndaj në mjaft zona bregdetare po mendohet ngritja e strukturave mbrojtëse për të reduktuar ndikimin e tij.