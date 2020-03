Anija spitalore-ushtarake arrin në Nju Jork

Anija ka 1.000 shtretër dhe do të trajtojë pacientët që nuk janë të infektuar me Coronavirus për të liruar vendet në klinikat infektive, raporton AP.

Përveç 1.000 shtretërve, Comfort ka 12 salla operimi.

Qyteti i Nju Jorkut është duke u përgatitur për kulmin e epidemisë koronare të virusit në prill, me zyrtarët e qytetit duke u përpjekur të rrisin kapacitetin spitalor në 87.000 shtretër.

Amazing video captured by @madnessnyc of USNS Comfort arriving in New York Harbor @NY1 pic.twitter.com/hvlrPGmVje

— Amanda Farinacci (@amandafarinacci) March 30, 2020