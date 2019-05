Studentët shqiptarë të komunës së Bujanocit që ndjekin studimet në viset tjera shqiptare, shpesh kan ditur të na befasojnë me talentin e tyre, duke dëshmuar shpesh se dinë të jenë të parët pamvarësisht kushteve dhe rrethanave në të cilat po jetojmë. Anita Bajrami nga Tërnoci i Bujanocit, studente në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup është dekoruar për Esenë më të mirë. Dje në Shkup është hapur edicioni i pestë i Javës Evropiane “Ditët e Evropës”, të organizuar nga Instituti për studime ndërkombëtare dhe politike, në komunën e Çairit.

Në bisedë për presheva.com Anita është shprehur se, “Të them të drejtën nuk e kamë pritur që të thërrasin emrin tim, sepse jamë mësuar që çdo herë meritat e mia i kanë marë të tjerët, por kësaj radhe iu kam përkushtuar punës e cila u kurorëzua me sukses”. Për Anitën kjo ka qenë ndjenjë e papërshkruar, veçanarisht kur është thirrur emir i sajë për Esenë më të mirë në një komunë siç është ajo e Çairit. “As që e kisha menduar, ky është nje emocion shum i madh edhe pse nuk munguan “thumbimet” e menjëhershme prej disa kolegve se, si unë prej Luginës ia kam nxanë vendin atyre” thotë Anita. Studentja nga Tërrnoci ka patur edhe përkrahës të cilët e kanë inkurajuar që të vazhdojë në hapat e mëtutjeshme.

“Gjithmon kam shkruar Esejë, gjitha ndjenjat e mia i kam hedhë në letër, shum herë Esejat e mia mi kan mar profesort, në këtë mënyrë jam ndjerë e lirë që të tregojë se kush jam dhe nga vijë, shpresoj që nëse vazhdoj kështu do të arrijë sukses” ka thënë për presheva,com Anita. Në këtë ngjarje kanë marrë pjesë, Kryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, zëvendëskryetari i Qeverisë, i angazhuar për çështje Evropiane, Bujar Osmani, kryetari i Komunës së Çairit Visar Ganiu dhe Ylber Sela, drejtor i Institutit. Kjo ngjarje është shënuar me aktivitete të ndryshme ku edhe janë vlerësuar punimet e studentëve. Anita është studente në drejtimin marëdhënie me publikun./presheva.com/