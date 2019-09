Se cili është lideri më i preferuar politik në Maqedoninë e Veriut dhe rejtingun i tyre, këtë e bën të ditur Instituti për Hulumtime Politike në Shkup për nevojat e emisionit “Detektor” në TV Sitel, që u publikua mbrëmë. Sipas qytetarëve të anketuar, prinë lideri i LSDM-së dhe kryeministri Zoran Zaev për të cilin besojnë 14.5 % të qytetarëve, ndërsa pas tij radhitet lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski me 12.1%, përcjellë INA.

Tek blloku politik shqiptar, lideri i BDI-së, Ali Ahmeti vazhdon të jetë më i besuari me 4.4%, ndërsa pas tij është lideri i ASH-së, Ziadin Sela. Afrim Gashi i Alternativës me 0.7%, Bilall Kasami i Lëvizjes BESA me 0.6% dhe Menduh Thaçi i PDSH-së me 0.1%. Është interesante se në sondazh është matur edhe rejtingu i Nikolla Gruevski, ish-kryeministri i arratisur dhe ish-kryetari i VMRO-DPMNE, tek i cili besojnë 2.1%. Mbi 44 për qind nuk i besojnë asnjë politikani, ndërsa pa përgjigje janë 14.2%. Anketa është zhvilluar nga 14-17 shtator të këtij viti me 1.109 anketues. (INA)