Nëndega e Altërnativës për Ndryshim në Tërnoc sot ka organizuar takim me kativistët e këtij vendbanimi të cilët tashmë janë përkrah ndryshimeve të reja dhe të cilët shprehën brengat dhe nevojat për të cilat popullata e veqmas rinia ka nevojë.

Gjatë këtij takimi u potencuan disa nga problemet me të cilat po përballet popullata veqmas rinia.

Nëndega e Alternativës për Ndryshim në Tërrnoc është zotuar se do të angazhohet maksimalisht në periudhën vijuese me qëllim të përballjes me sfidat që e presin subjektin dhe popullatën shqiptare në përgjithësi.

Nën drejtimin e kryetarit të nëndegës, Muzafer Destanit, strukturat e saj në takimin e fundvitit diskutuan për proceset të cilat e presin APN-në, sidomos në vitin 2020, i cili njëkohësisht është edhe vit zgjedhor.

Vëmendje e posaçme i’u kushtua përgatitjeve të aktiviteteve të cilan janë planifikuar të nisin që në ditët e para të vitit të ardhshëm.

Ndarja e detyrave dhe përgjegjësive ishte poashtu njëra ndër temat e takimit. Kryetari i Alternativës për Ndryshim, në Bujanoc, Arbër Pajaziti, paraqiti si domosdoshmëri koordinimin në nivel nëndegësh si parakusht për kapërcimin me lehtësi të sfidave të ardhshme.

Pajaziti u ndal edhe tek zgjedhjet e përgjithshme në nivel partiak dhe atyre për pushtetin lokal e parlamentar në nivelin qendor.

Të pranishmit u pajtuam se në periudhën e parë të vitit në të cilin do të shkelim pas pak ditësh të gjithë aktivistët duhet të jenë në nivel në detyrës, në mënyrë që së bashku t’i kurorzojmë me sukses të gjitha objektivat e marra përsipër./presheva.com/