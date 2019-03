Dje është publikuar një lajm nga nga televizioni privat lokal, pronar i së cilës është Isuf Memeti ku ka akuzuar kryetarin e Komunës së Preshevës se ai personalisht ka sharë një person të moshuar në kabinetin e tij. Këshilli për Informim pranë APN-së ka demantuar këtë akuzë si të pabazë dhe shpifje e trilluar. Ndërsa vetëm pak orë më vonë kjo akuzë është botuar në portalin e gazetës “Zeri”.

Alternativa për Ndryshim ka publikuar në rrjetin social një deklaratë ku thuhet se “Ja ashtu siç është pritur, tani për shpërndarjen e shpifjeve në Kosovë përkujdeset “Zëri” me kryeredaktor Lavdim Hamidi nga Tërnoci i madh” përndryshe vendlindja e kryetarit të PVD-së Shaip Kamberi.

Këshilli për Informim pranë APN-së ka bërë të ditur se kryeredaktori i kësaj gazete Lavdim Hamidi është përkujdesur edhe për shpifjen që është lansuar muaj më parë për kinse se kryetari i Komunës së Preshevës Shqiprim Arifi është shprehur kundër taksës së 100%-it ndaj prodhimeve serbe. Sipas tyre kryeredaktori Hamidi së bashku me disa gazetarë të tjerë kanë lansuar muaj me rradhë shpifje të orkestruara dhe porositura nga PVD-ja, meqë kryetari i saj ka lidhje miqësore me kryeredaktorin Hamidi.

“Është e evidentuar se kryeredaktori Hamidi po keqpërdor një gazetë që ka pasur një imazh të mirë në Luginën e Preshevës, për të ushtruar agjendën politike të një subjekti politik në Luginë dhe fatkeqsisht kështu ndihmojn një parti politike siç është PVD-ja që ka votuar pro qeverisë së Vuçiqit dhe pro buxhetit të tij” kanë pohuar anëtarët e KI-së pranë Alternativës për Ndryshim.

Lavdim Hamidi me prejardhje nga Tërnoci, Komuna e Bujanocit është emëruar kryeredaktor i gazetës “Zëri” pasi Arbana Xharra është tërhequr për t`u angazhuar në politikë.