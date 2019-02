Një spekulim i ri ka dalë në sipërfaqe, duke deklaruar se Apple ka në plan të organizoj një ngjarje të lansimit të produktit, ku nuk do të shfaqë një, por tre pajisje të ndryshme. Njëri prej tyre do të jetë pasardhësi i AirPod të parë të gjeneratës së Apple, i quajtur AirPod 2, së bashku me pajisjen e ngarkimit pa tel AirPower, e cila u promovua gjatë lansimit të iPhone X që ndodhi në vitin 2017.

Përveç këtyre dyjave, Apple gjithashtu thuhet se do të lansojë modelet e reja të iPad, të cilat do të përbëjnë dy variante që synojnë turmën me buxhet mesatar, të cilët nuk dëshirojnë të shpenzojnë një sasi të madhe të parave në linjën 2018 të iPad Pro. Faqja greke e teknologjisë iPhonehellas, pretendon se ka ‘informacion ekskluziv’ që lidhet me datën e lansimit të AirPod 2 të Apple, modelet e reja të iPad dhe AirPower. Sipas faqes së internetit, Apple do të njoftojë të tre produktet në datën e lartpërmendur, megjithëse duhet theksuar se gjigandi i teknologjisë u raportua në disa raste që do të zbuloj AirPod 2 gjatë muajit mars.

Më shumë informacion nga faqja e internetit thotë se para-porositë për AirPod 2, AirPower dhe iPad të ri do të fillojnë të premten, më 22 mars, me pajisjet që zyrtarisht dalin në dispozicion duke filluar nga 29 Mars. Vitin e kaluar, kompania zbuloi iPad 6, produktin e parë me kosto të ulët nga prodhuesi që shfaq mbështetjen për lapsin e Apple.