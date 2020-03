Një numër i produkteve të reja të Apple do të pajisen gjithashtu me një ekran mini LED në të ardhmen.

Apple ka shumë plane këtë vit nëse parashikimet janë të sakta. Me sa duket, prodhuesi i iPhone po punon në një total prej 6 produkteve të reja që kanë një ekran mini LED. Ky informacion vjen nga analisti i Apple, Ming-Chi Kuo.

Aktualisht Apple është duke zhvilluar një iPad Pro 12.9-inch, një iMac Pro 27-inch, një MacBook Pro 14.1-inch, një MacBook Pro 16-inch, një iPad 10.2-inch dhe një iPad Mini 7.9 inç.

Analisti nuk përmend në detaje kur produktet individuale duhet të jenë në treg. iPad Mini, iMac Pro dhe MacBook Pro thuhet se do të jenë të gatshëm më vonë këtë vit.

Me sa duket, disa pajisje të gjeneratës së ardhshme iPad do të kenë gjithashtu një ekran mini LED. Se si do të ndryshojë kjo modeli i tabletave Apple dhe se si funksionon ekrani është ende e paqartë.

Në javët e ardhshme, fillimisht pritet që Apple të paraqesë iPhone 9 më të lirë ose iPhone SE 2.