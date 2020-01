Komuniteti arbëresh në Piana degli Albanesi në provincën e Palermos të Italisë, tradicionalisht çdo fillimjanari gjatë festës së Teofanisë prezantojnë historinë, kulturën, traditën e veshjet arbëreshe të ruajtura në breza, ka theksuar sot ministri i Shtetit për Diasporën, Pandeli Majko.

Kryetari i kësaj komune dhe anëtar i Këshillit Koordinues të Diasporës, Rosario Petta, tregon se organizimi i kësaj ceremonie është një nga festat më të përzemërta për komunitetin, pasi përmes saj paraqitet historia dhe origjina e këtij komuniteti arbëresh.

Ministri i Shtetit për Diasporën ka publikuar shkrimin e “Monrealpress.it”, ku theksohet se, edhe këtë vit festivali i Teofanisë u festua në Piana degli Albanesi, një qytet me origjinë Arbëreshe në provincën e Palermos, i cili sjell me vete historinë dhe traditat e veta dhe të paimitueshme. Ngjarje liturgjike me përmbajtje të lartë fetare, historike dhe tradicionale, unike dhe tejet simbolike, e cila gjithnjë ka tërhequr vizitorë nga pjesë të ndryshme të Sicilisë dhe Italisë.

“Për të pasuruar dhe dhënë ngjyrën dhe çmueshmërinë e festivalit të Teofanisë, janë rrobat tradicionale të traditës arbëreshe, të veshura nga gra, burra dhe fëmijë, tërësisht të qëndisura me dorë në fije ari dhe zbukuruar me bizhuteri ari të punuar me dorë dhe gurë të çmuar. Djemtë dhe vajzat me kostum tradicional shpërndajnë portokallet e bekuara, dhe është e mundur të vizitohen muzetë dhe koleksioni i arit të “Gli Ori di Piana Lucito”, ekspozues të jashtëzakonshëm të argjendarisë së traditës së argjendarisë.

“Kjo është një nga festat më të përzemërta për komunitetin tonë – shpjegon kryetari Rosario Petta – pasi përfaqëson plotësisht sintezën perfekte të traditës sonë fetare, dhe përmbledh në vetvete theksin, solemnitetin dhe respektin e fortë për liturgjitë tona dhe për kulturën tonë karakteristike, plot evokime, histori dhe origjina që e bëjnë atë të pakrahasueshme”.