Janë zhvilluar edhe dy ndeshje të Copa Americas, ajo në mes të Argjentinës dhe Paraguait dhe ajo në mes të Kolumbisë dhe Katarit.

Kombëtarja e Argjentinës e ka bërë edhe një gabim në kuadër të Grupit B në Copa America dhe tani rrezikon kualifikimin tutje.

Albiceleste kanë barazuar 1-1 me Paraguain në ndeshjen e dytë të vlefshme për këtë grup, ndërsa ishin me fat që nuk humbën gjithë ndeshjen.

Të parë në epërsi kaluan paraguaianët me anë të Richard Sanchez (37′), i cili shënoi për 0-1, ndërsa Lionel Messi (57′) nga penaltia barazoi shifrat 1-1.

Paraguay take the lead through Richard Sanchez but the goal is all from Newcastle’s Miguel Almiron #CopaAmerica pic.twitter.com/lRknRKE4Lz

— Lou (@louorns) June 20, 2019