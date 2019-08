Kryetari i Partisë Demokratike Nagip Arifinë një postim në rrjetin social pushtetin aktual në Bujanoc e ka konsideruar si pushtet të, korrupcionit, hajnisë dhe hipokrizisë. Në postimin e Arifit thuhet:

Postimi i plotë;

Jemi në fundin e mandatit 4 vjeçar të pushtetit “Për Shqiptarët” moto me të cilën erdhen dikur për t’mos ardhur më kurrë. Tani secili qytetarë e ka kuptuar këtë pushtet me: korrupcion, hajni dhe hipokrizi. Bujanoci dikur ishte shembull për të mirë i komunave regjionale, tani u bë shembull për të keq përtej regjionales. Komuna e përcjellur kohë pas kohe me bllokadë financiare.

Rinia në shpërngulje masive si pasojë e stagnimit në zhvillim. Korrupcion që po lulëzon, hajnia e shekullit që preku drejtpërdrejt në xhep të qytetarit. Mbeturina gjithandej si në qytet ashtu edhe në fshat. Gypat e ujësjellsit të ndryshkur nga mungesa e ujit.

Bujqësi në zhdukje, ku më shumë stimulohen shefat e kryeshefat me kravata, se sa bujku punëtor. Shëndetësi e sëmurë, siç humbi vija e kuqe e Ambulantës, humbën edhe mjekët shqiptarë. Ekonomi vetëm për dy-tre individ afër pushtetit, të tjerët të parëndësishëm.

Mungesë e disciplinës së punës, orari i punës për bossat nga 09 deri në 12. Thjesht në këtë pushtet në njërën anë të gjithë janë të parët e në anën tjetër asnjëri s’është i pari, ka shkruar Arifi/presheva.com/