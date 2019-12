Kryetari i Partisë Demokratike njëherit këshilltarë në Kuvendin Komunal të Bujanocit Nagip Arifi, në postimin e tij në rrjetin social ka shkruar se, “Definitivisht nuk ka asfaltim të rrugës Muhoc-Zarbincë, ata sot vendosën që mjetet e parapara mbi 30.000.000din t’i ndryshohet kahja dhe t’i përkasin serbëve, pra këto mjete u bartën tek përfundimi i rrugëve në Rakovc, Srpska Kuć dhe Karadnik. Turp, e çka jo tjetër!!”

Postim i plotë:

“Prej zgjedhjeve lokale 2016 kur edhe morën verdiktin e popullit për të udhëhequr ata gënjyen, këtë disa e kanë ditur atëherë kurse tash e dijnë të gjithë, sepse moto “Per Shqiptarët” u shëndrrua në realitet Për Serbët.

Sot u aprovua rebalanci i buxhetit për herën e dytë në vitin 2019, dhe çfarë ndodhi, e gjithë barra ra mbi shqiptarët.

Definitivisht nuk ka asfaltim të rrugës Muhoc-Zarbincë, ata sot vendosën që mjetet e parapara mbi 30.000.000din t’i ndryshohet kahja dhe t’i përkasin serbëve, pra këto mjete u bartën tek përfundimi i rrugëve në Rakovc, Srpska Kuć dhe Karadnik.

Turp, e çka jo tjetër!!

E keqja nuk ndalon këtu, nga ky pushtet poashtu sot u vendos që mbi 10.000.000din të tërheqen nga projekti për hapjen e puseve në Tërnoc, investim ky që flitej me vite për zgjidhjen e problemit me ujë të pijshëm.

Edhe për bujqit ky pushtet vendosi të kundërtën nga qka thuhej, sepse vendosën të tërheqin 20.000.000din e parapara për subvencionim, fatkeqësisht.

Me gënjeshtra kanë fituar, me gënjeshtra kanë udhëhequr, me gënjeshtra edhe po e përfundojnë!” ka shkruar Arifi./presheva.com/