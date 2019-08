Me ftesë nga kryetari i Asociacionit të komunave Turke të Qipros së Veriut, njëkohësisht edhe kryetar i komunës së Güzelyrt, Mahmut Özçınar, zëvendës kryetari i komunës, Armend Aliu ka vizituar dy komuna në Qipro si dhe u njoftua me punën e Asociacionit si dhe me funksionimin e pushteteve lokale.

Sipas Aliut takim i parë ishte me kryetarin e komunës së Gönyeli, Ahmet Benli nga ku vazhdoi për në komunën e Girne ku u takua edhe me kekretarin gjeneral të Unionit të komunave turke të Qipros, Hüseyin Kole.

Në Nikosia, Aliu u mirëprit nga Özcinar nga i cili mori falënderim për vizitën si dhe garancë se Unioni do të angazhohet që çdo mekanizëm asistence të cilin e gëzon Unioni ta sigurojë edhe për Luginën e Preshevës.

Zëvendës kryetari i komunës mori ftesë që në muajin tetor të këtij viti, të jetë pjesëmarrës i një konference donatorësh e cila do të organizohet po në Qipro.

Vlen të theksohet se zëvendës kryetari i komunës, Armend Aliu ka insistuar që të jenë pjesëmarrës edhe përfaqësues të komunës së Medvegjës dhe Bujanocit./presheva.com/