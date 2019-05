Pjestarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme në Vranjë kanë arrestuan T.Sh. të lindur në vitin (1996) nga komuna e Bujanocit, për shkak të dyshimit të bazuar se i njeti ka kryer vepër penale të prodhimit dhe tregtimit të paautorizuar të lëndëve narkotike. Sipas komunikatës, policia në shtëpinë e personit me iniciale T.Sh. kanë gjetur 26.6 gram marihuanë. Gjithashtu dyshohet se i njeti i kishte shitur 24.9 gramë të kësaj droge një 28 vjeçari, i cili menjëherë të njetën ia ka shitur një personi 23 vjeç. Pjestarët e policisë tek ai në komunën e Vlladiqin Hanit e kanë gjetur këtë lëndë narkotike. Sipas urdhrit të Prokurorisë së Lartë Publike në Vranjë, T. Sh. iu ëhstë shqiptuar ndalimi prej 48 orë, pas së cilës, me një padi penale, ai do të dërgohet në prokurori. Sipas urdhrit të prokurorit kompetent, ndaj 28 vjeçarit do të ngrihet ankesë penale për prodhimin dhe tregtimin e paautorizuar të lëndëve narkotike, kurse ndaj 23 vjeçarit për posedim të paautorizuar të lëndëve narkotike./presheva.com/