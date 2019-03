Deputeti shqiptarë në Parlamentin e Sërbisë Fatmir Hasani në deklaratën e tij të fundit për media, duke folur për bisedimet mes dy vendeve Kosovë-Sërbi ka thënë se, Beogradi muajt e kaluar ka ndërmarrë disa veprime dhe disa të tjera janë paralajmëruar të merren, në komunat e populluara me shumicë shqiptarë. Sipas Hasanit, Fundvitin e kaluar janë mbyllur terminali dhe zyra e Doganës në stacionin hekurudhor të Preshevës. Shërbimit kadastral dhe administratës tatimore në janar të këtij viti u janë marrë disa kompetenca, Gjykata Themelore është larguar nga Presheva, dhe ka paralajmërime që edhe shtëpitë e shëndetit në Bujanoc dhe Preshevë të kalojnë në kompetencë të Vrajës. “Ka tendenca të zhveshjes nga pushteti dhe marrjes së kompetencave nga këto komuna”, ka thënë Hasani deputeti i vetëm shqiptarë i cili edhe përkundër kritikave në drejtim të qeverisë Serbe ai me votën e tij ka ndihmuar në aprovimin e shum ligjeve e në raste të veçanta vota e tij ka qenë vendimtare në aprovimin e buxhetit të shtetit.

Nga ana tjetër marrja e kompetencave të shtëpive të shëndetit në Preshevë dhe Bujanoc e ka irituar partnerin e koalicionit të PVD-së në Bujanoc Stojança Arsiç, njëherit zëvendës kryetarë i komunës së Bujanocit. Lidhur me këtë Arsiç, ka thënë se, “Nuk ka shenja se Qendra Shëndetësore e Bujanocit do të kalojë nën kompetencat e Qendrës Spitalore të Vranjës. Tani për tani, nuk ka tregues se diçka e tillë mund të ndodhë në Qendrën Shëndetësore të Bujanocit. Për këtë është folur para dy viteve, por doli se organizimi me qendrat shëndetësore nuk është zgjidhja më e lumtur, edhe atë në asnjë kontekst politik, por vetëm në fushën e kujdesit shëndetësor “, ka thënë Arsiç./presheva.com/