Në një intervistë për mediat serbe kryetari i komunës së Medvegjës Nebojsha Arsiq ka deklaruar se „Asnjëherë nga asnjë shqiptarë në Medvegjë nuk kam ndëgjuar se kanë dëshirë që ti bashkangjiten Kosovës ose të jenë pjesë e “Shqipërisë së madhe”. Arsiq këtë e ka deklaruar të shtunën kur presidenti serb Aleksandër Vuçiç, po planifikon një turne nëpër Sërbi e sipas gjitha gjasave do ta fillojë nga pjesa më jugore e Sërbisë ku jetojnë shqiptarët.

I pari i Medvegjës i cili pushtetin e udhëheq me partnerët shqiptarë PVD dhe UDSH-në gjithashtu ka theksuar se, SNS e ka patur shumicën për të qeverisur por i kemi ftuar edhe fqinjët tanë Shqiptarë që edhe ata të jenë pjesë e pushtetit me ne, duke aluduar në PVD dhe PDSH që qeverisin së bashku me komunën e Medvegjës. Sipas tij Medvegja nuk bënë pjesë në Luginën e Preshevës dhe kjo e bënë të ndarë nga Bujanoci dhe Presheva. “Askush në Medvegjë publikisht nuk e ka shprehë dëshirën për bashkangjitje me Kosovën, për ne kjo është plotësisht joreale. Secili që jetonë në Medvegjë, nuk beson në këtë ide, ne besojmë në Qeverinë qëndrore” ka thënë Arsiq, duke folur në emër të të gjith qytetarëve të Medvegjës, veçanarisht në emër të pushtetit lokal ku bashkëqeveris me PVD dhe UDSH-në.

Deklaratën e kryetarit të komunës e ka demantuar për Presheva.com kryetari i PD-së dega në Medvegjë Bajram Mustafa njëherit këshilltarë në radhët e opozitës në KK të Medvegjës, duke thënë se “edhe më parë kemi reaguar lidhur me deklaratat e kryetarit të komunës, i cili shpesh paraqitet edhe në emër të shqiptarëve të Medvegjës, mirpo ne edhe herën e kaluar kemi kundërshtuar idenë e kryetarit, duke ia përkujtuar atij të gjitha aktivitetet e shqiptarëve e sidomos Referendumin e 1 dhe 2 Marsit të vitit 1992 ku edhe ne kemi shprehur dëshirën ton sikurse edhe ata të Preshevës dhe Bujanocit dhe ai nuk mund të paraqes ide në emër të shqiptarëve, sepse ne kemi ditur dhe dimë ti përzgjedhim përfaqësuesit tanë” ka thënë Mustafa.

Ai gjithashtu ka thënë se, nuk do të flas në emër të subjekteve politike shqiptare partnere të koalicionit qeverisës, por ka shtuar se, “Nëse kryetari i Medvegjës flet në emër të komunës dhe pushtetit atëherë është çështje e tij, por ne si opozit e këtij pushteti e mbrojmë idenë tonë, Referendumin e vitit 1992 dhe deklaratën të cilën e aprovuam vitin e kaluar lidhur me këtë çështje” është shprehur Mustafa për Presheva.com./presheva.com/