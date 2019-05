BDI është e gatshme që të marrë pjesë dhe të përkrah rifreskimin e radhëve në ekzekutiv, por është kundër përdorimit të termit “fshesë”. Deputeti, Artan Grubi, është kundër përdorimit të termeve të tilla, si fshesa, për personat zyrtarë të cilët kanë ushtruar detyrë publike, pasi ata nuk mund të konsiderohen si mbeturina politike.

“Fshesa apo pastrimi nuk është terminologji apo mënyrë e veprimit të Bashkimit Demokratik për Integrim e as e zotit Ali Ahmeti. Bëhet fjalë për bashkëpunëtorët tanë, për kolegët tanë dhe bashkëpartiakë tanë të cilët nuk janë pjesë e mbeturinave për t’u fshirë, por janë kolegët tanë që i çmojmë dhe i vlerësojmë. Ne jemi të hapur për ta rifreskuar pjesëmarrjen tonë në pushtetin ekzekutiv, edhe pse më duhet të potencoj se të arriturat e kësaj qeverie janë të jashtëzakonshme për arsye se janë zbatuar gati të gjitha pikat e programit tonë politik, që pak a shumë në vija të trasha rrumbullakojnë premtimet tona para elektoratit shqiptar”, theksoi deputeti i BDI-së, Artan Grubi.

Ai gjithashtu në profilin e tij në facebook kërkon që të bëhet veting për të gjithë funksionarët në vend që të parandaloj drejtsinë selektive. Ai shkruan “Veting për të gjithë funksionerët, për të gjithë gjykatësit, për të gjithë prokurorët dhe të gjithë ata që synojnë ti shërbejnë qytetarit. Kjo do siguron qeverisje të pastërt dhe do të parandalon drejtësinë selektive”.

Në ditët në vazhdim prtet të ketë turbulenca në kabinetin qeveritarë dhe atë që paraljmëron kryeministri Zoran Zaev se do të përdorë “fshesë” për disa fynksionrë. Mbetet në vazhdim të shohim se si do të përfundonë takimiet e kryeministrit Zaev me partnerët e koalicionit dhe sa ato do të jetë mbështetës të rifreskimit të kabinetit.