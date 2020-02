Çfarë do të ndodhë në vitin 2050, nëse klima do të ndryshonte për shkak të ngrohjes globale?!

Përtej uljeve të emetimeve të regjistruara në vitin 2015, nuk u bënë përpjekje të mëtejshme për të kontrolluar emetimet. Ne po shkojmë drejt një bote që do të jetë më shumë se 3 Gradë Celsius më e ngrohtë deri në vitin 2100.

Gjëja e parë që do të godet është ajri. Në shumë vende të botës, ajri është i nxehtë, i rëndë dhe në varësi të ditës i bllokuar nga ndotja e grimcave. Sytë tuaj pikojnë lot. Kolla juaj nuk duket se zhduket. Ju mendoni për disa vende në Azi, ku, pa marrë parasysh, njerëzit e sëmurë mbanin maska ​​të bardha për të mbrojtur të tjerët nga infeksioni i ajrit. Tani shpesh edhe ne veshim një maskë për të mbrojtur veten nga ndotja e ajrit, pavarësisht ku jemi. Ju nuk mund të dilni më nga dera juaj e përparme dhe të merrni frymë dhe ajër të pastër, sepse mund të mos ketë. Në vend të kësaj, para se të hapni dyert ose dritaret në mëngjes, kontrolloni telefonin tuaj për të parë se si do të jetë cilësia e ajrit, transmeton Telegrafi.

Më pak njerëz tani po punojnë jashtë dhe madje edhe në ambiente të mbyllura ajri mund të ketë pak acid, duke ju bërë ndonjëherë të ndjeheni keq. Furrat e fundit të qymyrit u mbyllën 10 vjet më parë, por kjo nuk ka bërë shumë ndryshime në cilësinë e ajrit në të gjithë botën, sepse ju ende po merrni frymë me tym të rrezikshëm nga miliona makina dhe autobusë kudo.

Bota jonë po nxehet. Gjatë dy dekadave të ardhshme, parashikimet na tregojnë se temperaturat në disa zona të globit do të rriten edhe më të shumë, një zhvillim i pakthyeshëm tani plotësisht përtej kontrollit tonë.

Oqeanet, pyjet, bimët, pemët dhe toka kishin përthithur për shumë vite gjysmën e dioksidit të karbonit që lëshuam ne në hapsirë. Tani kanë mbetur pak pyje, shumica e tyre janë regjistruar ose konsumuar nga zjarri i egër, dhe atmosfera është duke u ndezur nga gazrat serë të mbingarkuar. Nxehtësia në rritje e Tokës po na mbyt dhe në pesë deri në 10 vjet, lëkundjet e mëdha të planetit do të jenë gjithnjë e më të paqëndrueshme për njerëzit. Ne nuk e dimë se sa mikpritës do të jenë rajonet e thata të Australisë, Afrikës së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara perëndimore deri në vitin 2100.

Askush nuk e di se çfarë na siguron e ardhmja për fëmijët dhe nipërit e tanë. Më shumë lagështi në ajër dhe temperaturat më të larta të sipërfaqes së detit kanë shkaktuar një rritje të uraganeve ekstreme dhe stuhive tropikale. Kohët e fundit, qytetet bregdetare në Bangladesh, Meksikë, Shtetet e Bashkuara dhe gjetkë kanë pësuar shkatërrim brutal të infrastrukturës dhe përmbytje ekstreme, duke vrarë mijëra dhe zhvendosur miliona njerëz.

Kjo ndodh me frekuencën në rritje tani. Pas një kohe, për shkak të rritjes së nivelit të ujit, disa pjesë të botës duhet të evakuohen në tokë më të lartë. Pas një kohe, lajmet do të tregojnë imazhe të nënave me bebe të lidhura në shpinë, duke u endur nëpër ujëra përmbysëse dhe shtëpi të shkëputura nga rryma. Historitë e lajmeve do të tregojnë për njerëzit që jetojnë në shtëpi me ujë deri në kyçin e këmbëve, sepse ata nuk kanë ku të shkojnë tjetër, fëmijët e tyre do të kolliten për shkak të mykut që rritet në shtretërit e tyre, kompanitë e sigurimeve deklarojnë falimentimin, duke lënë të mbijetuarit pa burime për të rindërtuar jetën e tyre dhe furnizimi me ujë i kontaminuar.

Për shkak se fatkeqësitë e shumta shpesh ndodhin njëkohësisht, mund të duhen javë ose madje muaj për ushqim bazë dhe lehtësim të ujit për të arritur në zonat e pezulluara nga përmbytjet ekstreme. Sëmundje të tilla si malarja, kolera, sëmundjet e frymëmarrjes dhe kequshqyerja janë të përhapura.

Vende të tilla si India qendrore po bëhen gjithnjë e më sfiduese për t’u banuar. Migrimet masive në zonat më pak të nxehta rurale janë të shoqëruara nga një mori problemesh refugjatësh, trazirash civile dhe gjakderdhje për shkak të zvogëlimit të disponueshmërisë së ujit.

Prodhimi i ushqimit lëkundet në mënyrë të egër nga muaji në muaj, nga stina në sezon, në varësi të vendit ku jetoni. Më shumë njerëz janë të uritur se kurrë më parë. Zonat klimatike janë zhvendosur, kështu që disa zona të reja janë bërë të disponueshme për bujqësi (Alaska, Arktiku), ndërsa të tjerët janë tharë (Meksikë, Kaliforni). Ende të tjerët janë të paqëndrueshëm për shkak të nxehtësisë ekstreme, mos harroni kurrë për përmbytjen, zjarrin e egër dhe tornadot. Kjo e bën furnizimin me ushqim në përgjithësi shumë të paparashikueshëm. Tregtia globale është ngadalësuar ndërsa vendet kërkojnë të mbajnë burimet e tyre.

Ndërsa vendet e zhvilluara kërkojnë të vulosin kufijtë e tyre nga migrimi masiv, ata gjithashtu ndiejnë pasojat. Shumica e ushtrive të vendeve tani janë vetëm patrulla kufitare shumë të militarizuara. Disa vende po i lënë njerëzit të hyjnë brenda.

Nuk ka shanse të ndalojmë ngrohjen e arratisur të planetit tonë dhe pa dyshim që jemi ngadalë por me siguri po shkojmë drejt një lloj kolapsi. Dhe jo vetëm sepse është shumë e nxehtë. Nxehtësia gjithashtu po lëshon mikrobe të lashta, të cilat njerëzit e sotëm nuk janë ekspozuar ndaj tyre, dhe, si rezultat, nuk kanë rezistencë ndaj tyre.

Sëmundjet e përhapura nga mushkonjat dhe rriqrat janë të shfrenuara pasi këto specie lulëzojnë në klimën e ndryshuar, duke u përhapur në pjesët e mëparshme të sigurta të planetit, duke na mposhtur gjithnjë e më shumë.

Për më keq, kriza e shëndetit publik të rezistencës ndaj antibiotikëve është intensifikuar vetëm pasi popullsia është rritur më e dendur në zona të banueshme dhe temperaturat vazhdojnë të rriten.

Për shumë njerëz, e vetmja pasiguri është se sa do të zgjasim, sa më shumë gjenerata do të shohin dritën e ditës. Vetëvrasjet janë manifestimi më i dukshëm i dëshpërimit mbizotërues, por ka edhe indikacione të tjera: një ndjenjë e humbjes së pafund, fajit të padurueshëm dhe pakënaqësisë së ashpër të gjeneratave të mëparshme, të cilët nuk bënë atë që ishte e nevojshme për të shmangur këtë fatkeqësi të pandalshme.