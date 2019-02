Intervistë me kryetarin e Bordit të Asociacionit qytetar Bujanoci në Zvicërr Dr. Bujar SOPI

Në intervistën dhënë presheva.com, kryetari i Bordit të Asociacionit qytetar Bujanoci në Zvicërr Dr. Bujar SOPI ka thënë se Asociacionin qytetarë Bujanoci me seli në Zvicërr jemi duke e ndërtuar ndryshe nga të tjerët. Në fjalorin tonë do të thotë shpresë. E shpresa na ngjallë guxim, vizion dhe dashuri për të bërë më shumë, për fëmijët tanë, për të ardhmen tonë e sidomos për qytetin tonë Bujanocin!

Prehseva.com: Kur është themeluar dhe cili ka qenë qëllimi i themelimit të Asociacionit Qytetarë të Bujanocit me seli në Zvicër?

-Themelimi i Asociacionit është fryt i iniciativës të disa të rinjëve nga Bujanoci që janë me banim në Zvicër, dhe kanë shprehur dëshirën dhe vullnetin që të formësohet një shoqëri e cila do t‘i jap jetë integrimit të shoqëris Bujanocase në Zvicër. Per çdo iniciativë nësë ka unitet, ka sukses. Duke u nisur nga ideja që njerëzit fisnik me pak gjë apo me modesti bëjnë vepra të mëdha dhe të pashlyeshme. Asociacioni qytetar ¨BUJANOCI¨ është themeluar më 18.03.2018 në Zürich, si Asociacioni i pavarur, jopartiak, jopolitik, joprofitabël si dhe jofetar i qytetarëve që jetojnë në territorin e Konfederatës Zvicërane e që janë me origjinë nga qyteti i Bujanocit te Republikë së Serbisë.

Qëllimet e Asociacionit janë:

Asociacioni qytetarë Bujanoci, ka për qëllim të ndihmoj integrimin e anëtarëve të Asociacionit në shoqërinë Zvicëriane, përmes aktiviteteve kulturore, sportive, humanitare, arsimore etj. në përputhje me Statusin e Asociacionit. Ndërtimin dhe përparimin e lidhjeve miqësore ndërmjet bashkëqytetarëve, dhe qytetarëve Zvicerian, pa marr parasysh përkatësinë e tyre nacionale apo fetare. Përkujdesje në ruajtjen dhe afirmimin e gjuhës shqipe dhe vlerave kombëtare. Koordinimi i aktiviteteve dhe bashkëpunimi me shoqatat, organizatat si dhe asociacionet tjera në Zvicër dhe jashtë saj, që kanë qëllime të njëjta dhe janë në përputhje me Statutin e Asociacionit. Bashkëpunim me organizatat qeveritare dhe joqeveritare si dhe me institucionet shtetërore në Zvicër, Kosovë, Serbi dhe në gjithë botën me qëllim të promovimit të tolerancës ndëretnike, të bashkëpunimit dhe realizimit të aktiviteteve arsimore, shkencore, humanitare, kulturore dhe sportive. Ndihmon familjet në varfëri, jetimët si dhe personat me aftësi të kufizuara në realizimin e dëshirave dhe më gjërë. Ndihmon projektet që realizohen në qytetin e Bujanocit me qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës në qytet dhe rrethinë.

Prehseva.com: Sa keni arritur të përhapni anëtarësinë e Asociacionit?

Duke e patur parasysh që qytetarët e Bujanocit janë të shpërndarë në gjithë territorin e Konfederatës Zviceriane është shumë e vështirë si fillim të gjejm numrin e sakt të qytetarëve Bujanocas që jetojn në Zvicër. Bordi që kemi krijuar është i përbërë prej anëtarëve që përfshin gjithë konfederatën Zviceriane. Si fillim kemi krijuar ekipet në çdo Kanton për tu informuar për numrin e qytetarëve që jetojn nëpër Kantone duke u informuar, njohje pas njohje duke u nisur nga rethi familjar, shoqëror, kolegial dhe miqësor. Për ta verifkuar punën tonë kemi planifikuar më datë 18.11.2018 një takim informues me qytetarët e Bujanocit. Për fat të mirë takimit iu pergjigjën me shume se 150 veta. Gjate takimit informues kishte këshilla, sygjerime, ide nga me të ndryshmet. Efekti i parë ishte bashkimi për herë të parë në një vend ku gjatë euforis na u dha mbështetja dhe forca për të vazhduar rrugën që kemi nisur. Njëherit nga të gjithë të pranishmit u miratua edhe Bordi punues si me poshtë: Kryetar: Bujar SOPI (Kanton Zürich) Nënkryetar: Lulzim ABAZI (Kanton Bern) Sekretar: Memet QAZIMI (Kanton St. Gallen) Zv. Sekretar: 1. Sead SURDULLI (Kanton Bern) Bekim GJUMSHITI (Kanton Vaud) Arkëtar: Fisnik SHABANI (Kanton Zürich) Zv. Arkëtar: 1. Mensur DESTANI (Kanton St. Gallen) 2. Arsim BEQIRI (Kanton Schëyz) Këshilli mbikqyrës: 1. Tefik SELMANI (Kanton Vaud) 2. Esat BAJRAMI (Kanton Zürich) Ismet HASANI (Kanton Zürich) 4. Gani LEKA (Kanton Glarus) Prezenca e një numri kaq te madhe e bëri takimin informues dhe këshilldhënës edhe më dinamik, më relevant dhe më efektiv. Në veçanti, pjesëmarrja e të rinjëve i dha jetë dhe ngjyrë punimeve. Ne ishim shumë te impresionuar nga debati konstruktiv që sollën në takim. Si rezultat, Asociacionin jemi duke e ndërtuar ndryshe nga të tjerët. Në fjalorin tonë do të thotë shpresë. E shpresa na ngjallë guxim, vizion dhe dashuri për të bërë më shumë, për fëmijët tanë, për të ardhmen tonë e sidomos për qytetin tonë Bujanocin! Rruga për te cilën jemi nisur nuk është e lehtë, mirëpo nëse shëndeti jone nuk do të na tradhtojnë, do të vazhdojmë bashkë me suksese dhe të ardhme të ndritur.

Presheva.com: Na përshkruani aktivitet që keni realizuar deri më tash dhe cilat janë ato qe keni planifikuar për këtë vit?

Vitin që shkoj me shumë jemi marr me rrugën administrative dhe me përpilimin e Statutit. Asociacioni është i regjistruar me gjithë dokumentat në bazë të ligjeve Zviceriane si dhe kemi bërë hapjen e xhirollogaris bankare. Statuti ka qenë një punë e madhe për tu realizuar por me durimin dhe motivimin që kishim ja kemi dalur me sukses. Në dy mujorin e parë të vitit 2019 janë antaresuar mbi 85 veta dhe numri sa vjen e rritet. Aktualisht jemi duke punuar në pasurimin e ëebfaqes bujanoci.ch ku do pasqyrohen në mënyrë transparente çdo aktivitet apo projekt që inicohet nga Bordi punues. Takimin e parë këtë vit e kemi patur më datë 17.02.2019 dhe u morën keto vendime për gjysmën e parë të vitit 2019:

Të gjithë nxënësit e shkollës fillore që fillojn vitin e parë shkollor 2019/2020 të i bëhet dhurat nje çante shkolle e mbushur me mjete punues. Me pas na informuan se nxenësit e shkollës fillore furnizohen nga Trupi kordinues dhe pasi i pyetëm përfaqësuesit e shkollës se për çfar kan nevoj atëher ne morëm vendim që shkolla të furnizohet me 15 Kompjuter dhe 1 Projektor (Bimer). Kompjuterët do blihen në qytetin e Bujanocit ku në menyre indirekte do supportohen edhe ndërmarrjet/bizneset e vogla në qytetin e Bujanocit. Duke e patur parasysh qe po afrohet Ramazani dhe dita e Bajramit dhe shume familje në varfëri të skajshme e kanë sofrën thatë do krijohet një ekip për të identifikuar 10 familje në varfëri të skajshme dhe për ditën e Bajramit ti dhurohen nga 100Euro për familje. Organizimi i një takimi apo ahengu familjar të qytetarëve të Bujanocit që jetojn në Zvicer. Takimi do organizohet në fillim të muajit Qershor në Zürich. Qëllimi është që të njihemi edhe më mirë dhe të informohen qytetarët edhe më shumë me rrugën që kemi nisur duke ju lutur që të na bashkangjiten në realizimin e projekteve.

Presheva.com: Kushtet ekonomike në komunën e Bujanocit jo se janë të kënaqshme, gjendja e vështirë financiare gjithnjë e më shumë po rrit numrin e familjeve sociale, sa është i gatshëm Asociacioni juaj që të ndërmarrë diçka në drejtim të përmirësimit të gjendjes ekonomike për familjet me kushte të vështira sociale?

Asociacioni sapo ka lindur dhe si fillim duhet të ndërtojm themelin e fortë gjë që në këtë drejtim jemi duke punuar shumë. Mos të harrojmë se i gjithë Bordi kan familje dhe punën ditore mbi 10 ore në ditë. Pavarsisht gjithë kësaj kemi nisur një rrugë ku do përfshihen në projektet tona gjitha sferat e jetës. Mbështetja e çdo sfere në qytetin e Bujanocit do jetë në maksimalen tonë dhe për këtë duhen Fonde. Do punojm në gjetjen e fondeve për ti supportuar gjithë qytetarët e Bujanocit në të gjitha drejtimet që kan nevojë.

Presheva.com: Sa është e gatshme mërgata e Bujanocit që të investojë në vendlindje?

Gjatë takimeve me qytetarë të Bujanocit në Zvicër secili prej tyre ka shpreh gatishmërin që të kontribuojë për qytetin e tij Bujanocin. Një pyetje që për momentin nuk kam përgjigje për faktin se akoma nuk kemi kontakte me Bizneset e qytetarëve të Bujanocit që operojn në Zvicër për tu informuar lidhur me deshirën dhe gatishmëirn për të investuar në Bujanoc. Ne si Asociacion akoma skemi filluar të ecim por kur ti marrim hapat e pare siç e ceka edhe me lartë do merret në konsiderat çdo sferë në cilën ka nevoj qyteti i Bujanocit./presheva.com/