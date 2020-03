Avokati i njohur Arianit Koci ka komentuar situatën e fundit politike në Kosovë, pasi mbrëmë ka rënë Qeveria “Kurti”.

Pavarësisht kësaj Koci beson që lideri i Lëvizjes Vetëvendosje e ka shtetin në dorë.

Ai ka theksuar se tani ai ka Kryeministrinë të tërën, MPJ-në dhe MPB-në, si dikastere të rëndësishme qeveritare. Ai ka theksuar se tani ai ka Kryeministrinë të tërën, MPJ-në dhe MPB-në, si dikastere të rëndësishme qeveritare.

Postimi i plotë i Kocit:

Aktualisht, Albin Kurti e ka shtetin në dorë:

– Kryeministrinë komplet, duke e përfshirë edhe postin e zëvendësit;

– Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe të Jashtme;

– Simpatinë e një pjesë të konsiderueshme të popullatës;

– Simpatinë e një pjesë të mediave;

– Ushtrinë më të organizuar të FB;

– Startin e mirë, me vendimet e marra në fillim të mandatit.

Partia e tij, sigurt do të jetë në pushtet edhe 100 ditë.

Rrethanat shoqërore dhe politike nuk janë të favorshme për shkak të koronavirusit.

Por, populli e sheh dhe vërenë kush dhe sa po din me na udhëheqë.

S’ka më kohë dhe vend për taktizime dhe fjalë.

Koha e veprave,

Le t’a tregojnë tash vetën!