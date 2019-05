Kryministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj përmes postimit në rrjetin social fb ka shprehur ngushëllime familjes Qazimi me rastin e vdekjes së babait të dëshmorit të kombit, Ridvan Qazimi.

Në postimin e tijë shkruan:

Me keqardhje mora lajmin për vdekjen e babait të dëshmorit të kombit, Ridvan Qazimi. Baca Hysen, që rriti e edukoi në frymën e atdhetarizmit njërin nga luftëtarët më të shquar të lirisë, do të kujtohet përherë me respekt. Ngushëllimet më të sinqerta familjes Qazimi. RH/presheva.com/