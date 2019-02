Kushtet e vështira ekonomike me të cilat po përballen banorët e malësisë së Bujanocit nuk janë të vetmet vështirës, që ata kanë, shkrirja e borës dhe uji i përroskave kë bërë që rrugët që shpien në vendbanit e ndryshme të dëmtohen tej mase e në disa vende bëhen edhe të pakalueshme.

Kjo ka bërë që banorët nën organizimin e kryetarit të Bashkësisë lokale dhe me vet financim të shpenzimeve ti sanojnë rrugët me aq sa kanë mundësi. Sikurse edhe herave tjera edhe kësaj here kryetari i Bashkësisë Lokale të Zarbincës Avni Musliu, me traktorin e tij dhe pjesën e improvizuar dhe me ndihmën e disa banorëve është detyruar që ta sanojë rrugën Priboc-Muhoc, me qëllim që të jetë e kalueshme për banorët për tu furnizuar me gjëra elementare.

Në deklaratën dhenë Presheva.com Musliu u shpreh se, “ndihmë skemi kërkuar, se përderi sa i kanë kompetencat njerëzit që jetojnë në Gjilan dhe pushteti lokal më shumë i beson atyre se sa realitetit që është në malësi, atëherë si mund ti drejtohemi pushtetit”. Sipas Musliut dheu po shembet shpesh dhe po bllokon rrugët dhe duhet të intervenohet në të kundërtën po ngelim të bllokuar. Kryetari i BL të Zarbincës bënë apel tek organet komunale që më shpesh të dalin ta vizitojnë këtë pjesë të komunës dhe familejt që jetojnë në këto vendbanime ti shohin se në qfar gjendje të vështire jetojnë. Musliu publikisht i kërkon takim organeve komunale që ti njoftojë me situatën në malësi dhe gjendjen e rrugëve.(presheva.com)