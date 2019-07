Si e sheh Parisi vizitën e Macron në Serbi dhe cilat janë mundësitë dhe rezultatet e pamundura të takimit?

Emmanuel Macron arrin në Beograd tetëmbëdhjetë vjet pas vizitës së fundit të presidentit Jacques Chirac më 2001, i cili u takua me presidentin e atëhershëm të Jugosllavisë, Vojislav Koshtunica.

Macron duhej të vizitonte Serbinë në dhjetor të vitit të kaluar, por në vend të takimit në kryeqytetin serb, Vuçiq dhe ai biseduan vetëm përmes telefonit.

Vizita e njoftuar u shty për shkak të trazirave në protestat e lëvizjes së Jelekë-verdhëve që shpërthyen në rrugët e Francës. Macron, i cili nuk e mbështet idenë e një zgjerimi të shpejtë të BE, nuk pritet të vijë në Beograd me mesazhe kur vjen puna te marrëdhëniet e Serbisë dhe Brukselit apo marrëdhëniet me Kosovën, shkruan BBC në gjuhën serbe.

Megjithatë, mund të jetë e mundur të diskutohet për bashkëpunim më të ngushtë në fushën e ekonomisë, sigurisë apo gjyqësorit – në përputhje me strategjinë franceze të paraqitur kohët e fundit për Ballkanin Perëndimor.

“Ai është njëri nga dy udhëheqësit më të mëdhenj evropianë, të cilit i takon e ardhmja. Mendoj se roli i tij po rritet. Është një njeri i zellshëm dhe energjik, i cili nuk është gjithmonë i lehtë për bisedime”, tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq duke folur për vizitën e Macron në Beograd.