Bashkimi Evropian me kërkesë të Francës ka aktivizuar një Mekanizëm të Përbashkët të Mbrojtjes Civile në mënyrë që të sigurojë mbështetje konsullore për qytetarët e BE-së në Wuhan, Kinë, në qendër të një infektimi të ri, në mes të forcimit të një infeksioni koronavirus.

Komisioni Evropian njofton se përmes fillimit të Mekanizmit, do të dërgohen dy avionë për të transferuar qytetarët e BE-së nga Wuhan në Evropë.

Komisioni Evropian u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të BE-së, pavarësisht kombësisë, aktualisht në rajonin e Wuhan, të cilët dëshirojnë të evakuohen për të aplikuar.

Shifrat fillestare i referohen 250 shtetasve francezë, të cilët do të transferohen nga avioni i parë dhe 100 shtetas të tjerë nga shtetet e tjera anëtare që presin avionin tjetër, transmeton KosovaPress.

“Qendra jonë e Koordinimit të Krizave ka punuar vazhdimisht dhe është në kontakt të vazhdueshëm me shtetet anëtare, delegacionet e BE në rajon dhe Ambasadën kineze në Bruksel. Nëse është e nevojshme, mbështetja shtesë e BE do të mobilizohet, “tha komisionari i Krizave Janez Lenarcic.

Në Komisionin Evropian, duke theksuar se ata janë të gatshëm të ndihmojnë shtetet anëtare në një përgjigje “të fortë dhe të koordinuar” ndaj situatës evolucionare të koronavirusit.

Ajo shtoi se kërkesa franceze ishte kërkesa e parë për të filluar një mekanizëm të përbashkët të mbrojtjes civile të BE-së në rast të një epidemie koronavirus, pa përjashtuar paraqitjen e kërkesave të reja në ditët në vijim.