Gjeneral Shefket Musliu dekorohet me medalje të artë dhe me Urdhërin i Pavarsisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot për nderë të ditës së 5 marsi ish komandanti i shtabit të përgjithshëm të UÇPMB-së Shefket Musliu dekrohet me me dalje të artë dhe me Urdhërin e Pavarsisë për kontributin e dhënë për pavarsinë e Kosovës. Ndarja e ksaj dekorate nga i pari shtetit të Kosovës ëhstë vlerësuar shum e rëndësishme edhe nga krahu i luftës.

Në deklaratën dhënë presheva.com, kryetari I OVL-UÇPMB-së, Bejtulla Bejtullahu, ëhstë shprehur se, OVL e vlerëson lartë ndarjen e Medlajes se Art nga Presidenti i Kosovës për ish-komandantin e UÇPMB-së Shefket Musliun. Ne si OVL ndihemi krenarë për Kamdamtin Shefket Musliu, për kontributin e dhënë si në luftë ashtu edhe në paqë. Ndarje e urdherit për komandantin jo vetëm ish-ushtarët, por kjo e bënë krenarë vendlinjen e tij Konçulin dhe mbarë Kosovën Lindore” është shprehur Bejtullahu./presheva.com/