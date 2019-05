Shqipëria në bazë të kushtetutës po rrespekton maksimalisht të drejtat e serbëve që jetojnë në Shqipëri, andaj edhe Serbia së shpejti do të realizojë të drejtat e shqitarëve që jetojnë në Jug në sferën e arsimit ka thënë sot në konferencën për media ministri i arsimit të Republikës së Serbisë, Mladen Sharçeviq në takimin e përbashkët që kishin me ministren e arsimit, shkencës dhe zhvillimit teknologjik të Republikës së Shqipërisë, Besa Shahini.

Ministri serb ka premtuar se do të sigurohen librat adekuate për arsimin shqip në Serbi në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse për këtë sferë siç është KNSH dhe ndihmesën që do ta marrin nga Republika shqiptare.

Proceset nëpër të cilat po kalojnë Serbia dhe Shqipëria në sferën e arsimit ka përafruar realisht disa kurikula arsimore në lëndë të caktuara. Së shpejti nxënësit shqitarë në Jug të Serbisë do ti kenë tekstet mësimore nga Tirana që janë të testuara ndërkombëtarisht e që po tregojnë rezultate të mira tek nxënësit ka thënë kështu në deklaratën për gazetarë, ministrja e arsimit, shkencës dhe zhvillimit teknologjik të Republikës së Shqipërisë Besa Shahini. Shahini ka thënë se është hap pozitiv përderisa ka filluar bashkëpunimi në dobi të arsimit të gjuhës shqipe në Serbi.

Gjatë muajve maj dhe qershorë grupet profesionale të punës do të angazhohen nga të dyja shtetet për harmonizimin e teksteve mësimore që do të shfrytëzohen nga nxënësit shqiptarë në Luginë të Preshevës./presheva.com/