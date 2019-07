Të burgosurit me sjellje të mirë do të kenë më shumë favore. Ministria e Drejtësisë në Britani është duke shqyrtuar që të shpërblejë të burgosurit për sjelle të mirë.

Por ku konsiston ky shpërblim? Të burgosurit me sjelle të mirë do të kenë mundësi të mbajnë vetë çelësin e qelisë, duke pasur më shumë liri – dalje.

Por jo vetëm kaq, pasi ata do të kenë të drejtën për norma më të larta të shpërblimit (nëse frekuentojnë kurse të rehabilitimit), më shumë dushe, si dhe do të kenë mundësi të gatuajnë ushqimet e tyre sipas dëshirës. Qeveria britanike ka si qëllim të nxisë më tej sjelljen e mirë tek të burgosurit, si dhe ka kërkuar që nëpër burgje të ketë më shumë shpërblime se ndëshkime.

Sipas këtij plani, Ministrat duhet t’i japin përgjegjësve të burgut fuqinë për t’i lejuar ata që të kalojnë më shumë kohë jashtë qelive, lirinë për të gatuar ushqimet e tyre, më shumë kohë në palestër, si dhe të kenë vizita shtesë nga anëtarët e familjes.

Vitin e kaluar, numri i sulmeve në sistemin e burgjeve arriti në 34,000, një rekord të lartë ndaj ky ndryshim i politikave vjen për shkak se sulmet ndaj stafit u rritën me 21 % ndërsa sulmet ndaj të burgosurve u rritën me 15%. Kujtojmë se aktualisht sistemi i burgjeve ndëshkon sjelljen e keqe ndërsa politika e re do të hyjë në fuqi në janar, tha Ministria e Drejtësisë.