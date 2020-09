Kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabiq, deklaroi se, në varësi të situatës epidemiologjike që po monitorohet nga afër, do të vlerësohet nëse do të lirohent nëse është situata stabile, gjë që është veçanërisht e rëndësishme për ekonominë, por gjithashtu edhe për ti “shtrënguar” nëse bëhet e komplikuar dhe vjen deri tek rritja e numrit të pacientëve me koronavirus.