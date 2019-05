Kryetari i Partisë Demokratike Nagip Arifi i shoqëruar edhe nga kryetari i FRPD-sw Sali Salihi në selin e PD-së në Bujanoc kanë pritur tw martwn në takim pune përfaqësuesit e Ministrisë për Europë dhe Punë të Jashtme pranë Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, të kryesir nga Ilir Melo drejtor i drejtorisë për regjionin dhe vendet fqinjw dhe Besian Zogaj këshilltar i ministrisë. Në këtë takim është diskutuar për situatën në përgjithsi në Luginë të Preshevës dhe çështja e rëndë e shqiptarëve në këto komuna sikurse edhe gjetja e mënyrave tw zgjidhjes së problemeve në mënyrë institucionale. Arifi ka kërkuar nga përfaqësuesit e Ministrisë për Europë dhe Punë të Jashtme që sa më shumë të ushtrojnë ndikimin e tyre jo vetëm në Qeverinë e Sërbisë por edhe në institucionet Ndërkombëtare me qëllim të zgjidhjes së problemeve të shqiptarëve. Qështja e bisedimeve Kosovë-Sërbi dhe përfshirja e Luginës në të, nuk ka munguar as gjatë këtij takimi, ku i pari i PD-së ka potencuar faktin se shqiptarët e kësaj treve përgjigjën e tyre e kanë dhënë qartë, dhe tash dy shtetet shqiptarë Kosova dhe Shqipëria duhet që vullnetin e tyre ta paraqesin në instancat në të lartna Ndërkombëtare. Gjatë këtij takimi është diskutuar edhe për diskriminimin që po u bëhet shqiptarëve nga Qeveria e Sërbisë në shumë fusha e sidomos integrimin në institucione shtetërore, Arsim, Kulture dhe përdorim të gjuhës amtare. Delegacioni nga Shqipëria është zotuar se këto shqetësime do ti përcjellë në Qeverinë Shqiptare dhe të njetat në mënyrë institucionale di ti dërgohen edhe Beogradit Zyrtarë./presheva.com/