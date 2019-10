Dy persona me vendbanim në Tërrnoc të komunës së Bujanocit dhe një nga Novi Pazari janë arrestuan në autostradën Nish-Beograd, gjegjësisht gjatë pranim dorëzimit të 17 kilogramëve marihuanë, ka njoftuar Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) e Serbisë.

Policia në autostradë ka arrestuar përsonat me iniciale O. Ç i lindur në vititn (1989) dhe personin tjetër me iniciale S. A. i lindur në vitin (1985), që të dy nga Tërnoci komuna e Bujanocit, si dhe personin e tretë me iniciale S. I. të lindur në vitin (1991) nga qyteti i Novi Pazarit gjatë pranim dorzimit të drogës që është gjetur në veturën e tipit “Golf”.

Të dyshuarve iu ëhstë shqiptuar mbajtje deri në 48 orë dhe më pas në baz të kallzimit penal do të paraqiten në prokurorinë kompetente në Nish./presheva.com/