Jo rastësisht drejtoresha e Shtëpisë së Shëndetit në Bujanoc Lela Jovanoviç ka deklaruar gjatë hapjes së konkursit për plotësimin e vendeve të punës për vitin 2019, se pranimi i punëtorëve do të bëhet edhe në bazë të rekomandimeve nga ana e pushtetit lokal. Kjo si duket edhe ka ndodhur, për shkak se mjeku Arton Ajeti i cili pas dy viteve përvojë pune në Shtëpinë e Shëndetit në Bujanoc, në konkursin e fundit për vitin 2019 nuk e ka gjetur vetën në listën e të pranuarve. Ajeti pakënaqësin e tij e ka shpalosur edhe në rrjetin social, ku ka shkruar se, ndonëse kryetari aktual bonte namin me deklarata “Për Shqiptarët me Shqiptarët” madje në emisione televizive me megalomanin prej nje “Lideri” rajonal po porosit të unifikohet politika në Kosovë (Po harron se është vetëm 1 kryetar Komune), ndërsa në Bujanoc ja fal pushtetin 50% miqve të tyre ndonse në zgjedhje bënte se i kishte armiq. Ajeti gjithashtu ka shkruar se, tani kishin dal me konkluzionin se Bujanoci është i Bujanocasve dhe duhet ndar përgjysëm pushteti. Absurditeti është se kan mbet n’vitin 2014-2015 dhe se akuzojn ende se ish-pushteti ka largu Shqiptart nga puna. Po ju a po largoni Shqiptarët nga puna tani në 2018-2019 ?!. Vlenë të theksohet se kohë më parë, mjeku Arton Ajeti në shenjë pakënaqësie kishte patur një mosmarrëveshje me kryetarin e komunës Shaip Kamberin në kabinetin e këtij të fundit pikërisht për largimin nga puna dhe mos vazhdimin e kontratës së punës në Shtëpinë e Shëndetit pas dy viteve përvojë pune dhe kjo mund të jetë edhe një hakmarrje nga ana e kryetarit Kamberi, ndaj mjekut shqiptarë Arton Ajetit. /presheva.com/