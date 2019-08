Kryetari i komunës së Buajnocit Shaip Kamberi dje ia kishte kushtuar kohën e tij të çmuar gjatë orarit të punës, gjegjësisht në valën e orarit të punës facebook-ut duke shkruar një shkrim rreth profileve “FAKE”, ku ndër të tjerash kishte thënë se:

“Kjo që po ndodhë në Luginë të Preshevës e vecanërisht Bujanoc me “lulëzimin” e fake profilave po rrezikon të zhbëjë partitë politike dhe aktivitetin e tyre, sepse këto profile të rrejshme, që po tentojnë me kriju opinion publik, po dëshmojnë se personave prapa tyre i mungon jo vetëm kultura politike, por, edhe edukata elementare familjare. Fyerjet, shpifjet, ngacmimet përbuzja ndaj tjerëve që po nxitin këtë të ashtuquajtur opinionista po tentojnë të ndërtojnë një opinon publik plotësisht të kundërt me kulturën dhe traditën demokratike por edhe atë kombëtare” ka shkruar Kamberi.

Vetëm një dit pas këtij postimi, në një nga rrjetet “FAKE” profil që tashmë haptazi po ia mbanë krahun Shaip Kamberit dhe PVD-së, ëshët postuar një shkrim kundër kryetarit të PD-së Nagip Arifit dhe foto të tij, në të cilin ka komentuar vet vëllau i Shaip Kamberit, Orhan Kamberi, duke përdorur fjalë të cilat një ditë më parë i kishte dënuar vëllau i tij që mbanë postin e kryetarit të Komunës së Bujanocit.

Orhani në rrjetin FAKE në foton e kryetarit të PD-së ka komentuar “Facen e milloshit”, këtë gjest le ta vlerësojnë më mirë lexuesit, nëse kryetari i komunës së Bujanocit Shaip Kamberi po e arrin ta bindë pik së pari rrethin e ngusht familjarë, se si duhet të veprojë në “FAKE” profile.

Në postimin që e kishte bërë sot Nagip Arifi për realitetin që po ndodhë në Bujanoc, nuk ka kaluar pa komente të shumta nga ana e pushtetarëve, veçanarisht nga “FAKE” profilet, ku për çudi ishte komenti i vllaut të kryetarit Orhan Kamberi po në këtë fake-profil edhe me fjalët më poshtruese kundër Nagip Arifit, “Faca e Milloshit”./presheva.com/