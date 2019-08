Kushtet e vështira socio-ekonomike që po mbretërojnë në komunën e Bujanocit gjithnjë e më shumë janë arsyeje që të rinjtë të largohen nga vendlindja. Papunësia, shpresa për një të ardhme më të mirë, dëshpërimi me kushtet që u ofrohen nga institucionet lokale, ka bërë që një numër jashtëzakonisht i madh i të rinjëve t’ia mësyjnë vendeve perëndimore për një jetë më të mirë.

Jo se ata e kanë të lehtë që pas gjithë atyre angazhimeve që të kryejnë studimet dhe në fund vetëm me një çantë në krah të nisen rrugëve të Evropës, por zgjidhje tejtër si duket nuk kanë! Është e dhimbshme kur një i ri i diplomuar, por edhe ata që akoma pa i përfunduar studimet haptazi e shprehin vullnetin për të ikur nga këtu.

Abelant Zahiri që është duke kryer studimet për programmer i dëhspëruar me situatën që po mbretëron në komunën e Bujanocit, me padurim pret që ti përfundojë studimet duke i dëshiruar vetës sa më parë të largohet nga këtu. Në rrjetin e tij social Zahiri ka ostuar një shkrim të titulluar Këtu! Në të cilin ka shkruar”

KËTU!

I kam mbushe te njezetat “këtu”, e cdo dite po rritem e po piqem menderisht , po e kuptoj realitetin me shume sot se qka ka ndodhur dje e po mendoj se cdo te ndodhe neser dhe po mendoj se cka mendojn njerzit “këtu”.

“Këtu” eshte vendlindja ime, eshte gjeja qe kam dashte me se paku te ndodhe e po nese mund mu kishte dhene mundesija te zgjidhja kurr nuk do ta zgjidhja.Asniher!!!Pse?!

“Këtu” nuk ka vlere, “këtu” ka sasi te like-ve qe te vlersojn,

“Këtu” ka artist, e ata quhen fantazist,

“Këtu” ka kuantitet, e kurr kualitet,

“Këtu” kreativiteti është kunder ketij mentaliteti,

“Këtu” ka konspiracion pa bazë, me hamendje (ëndrra),

“Këtu” njerzit nuk shohin filma “i jetojn ata”,

“Këtu” njerzit rrine me shume me njerez te panjohur ne kafiteri se sa rrine me familjen e vet….

“Këtu” nuk po flas une por mllefi.

Prindërit me kane mesuar, qe t’i dalloj gjerat e kqija dhe mos t’i beje ato, ndoshta po dukem i menqur po nuk jam,por “Këtu” te dish shume pak dukesh Einstein. ehhh… “Këtu” nuk dua të jetoj edhe pjesen tjeter te jetes, ka shkruar Zahiri.

Vlenë të theksohet se një numër i madh i të rinjëve janë në pritje të vizave për tu larguar nga këtu, shumica e tyre qëllim kanë Gjermaninë. Gjendje alarmante është edhe te të rinjë e diplomuar të cilët pamvarësisht diplomave ata kërkojnë zgjidhje ne vendet e BE-së, pamvarësisht se kontributi i tyre në vendlindje do të ishte i pa zëvendësueshëm./presheva.com/