Punimet e Kuvendit Komunal të Bujanocit që është mbajtur sot ku si pikë e parë e rendit të ditës për të cilën kanë debatuar kuvendarët ishte rebalansi i fundit për vitin 2019, në disa raste kaloi në të qeshura të zëshme nga këshilltarët gjatë fjalimit të zv.kryetarit të komunës së Buajnocit Stojança Arsiqit.

Edhe kësaj radhe propozimet e opizitës cilat do qofshin ato nuk kanë marrë përkrahjen e pozitës, as propozimi i këshilltarit Nagip Arifi që edhe punëtorët e NP Komunalisë të jenë pjesë e ndihmave solidare të cilat Pushteti lokal ia ka dhuruar vetës dhe ndërmarrjeve publike, duke i lënë jasht kësj të mire të punësuarit e NP Komunalisë.

Këshilltari Arifi ka kërkuar që, edhe NP Komunalia të jetë e përfshirë në ndarjen e ndihmave solidare nga buxheti komunal, propozim ky që nuk kaloi në asamblenë komunale.

Kryetari i komunës Shaip Kamberi lidhur me këtë u shpreh se, të punësuarve të NP Komunalisë nuk mund ti ndahen ndihmat solidare për arsyeje se nuk janë në sistemin e pagave nga buxheti i komunës së Bujanocit.

“Nëse i ndajmë Komunalisë atëher do të duhe të vazhdojmë edhe me tjerët si dhe me shkollat, andaj kjo nuk mund të realizohet” tha Kamberi. Debati i zv.kryetarit të komunës Stojança Arsiq ishte përplot batuta drejtuar opozitës serbe, të cilët kërkuan që drejtoresha e Shtëpisë së shëndetit të jap sqarim lidhur me foton e Sasha Arsiqit djalit të Stojançës, me armë automatike në hyrje të ndihmës së shpejtë në Bujanoc kur është i punësuar.

Kjo kërkesë e opozitës serbe për zv.kryetarin ishte pakashum hajgare dhe nuk i bëri shumë përshtypje duke e orientuar bisedën në fushatën zgjehdore të vitit 2016. Rebalansi i fundit është aprovuar me 22 vota pro.