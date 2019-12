Legjislativi i komunës së Bujanocit sot miratoi propozim buxhetin për vitin 2020 në vlerë prej 1 miliardë e 60 milion dinarë. Për opozitën propozim buxhetin më shumë i përngjanë.

Propozim buxheti për vitin 2020 ka marrë 24 vota nga gjitshej 41 sa numron Asambleja Komunale. Pjesmarrja qytetare në diskutimin publik mbi buxhetin e komunës së Bujanocit e cila u organizua gjatë vikendit gjegjësisht 48 orë para shqyrtimit në Kuvend ishte shumë e zbehtë dhe mund të konsiderohet si e dështuar, nga se përveç punëtorëve të administratës komunale, nuk pati të interesuar qytetarë.

Shefi i grupit këshillitarëve të Partisë Demokratike në Asamblenë Komunale të Bujanocit, Hajredin Hyda, gjatë debatit për propozimin e buxhetit të komunës për vitin 2020 i cili kaloi sot në mbledhjen e KK, vlerësoi se qeveria ka krijuar një “buxhet zgjedhor për të ndarë prenë mes partive në pushtet”.

“Keni planifikuar një buxhet për të kënaqur orekset tuaja para dhe gjatë zgjedhjeve. Prenë do ta ndajnë partitë që janë në pushtet me ju, dikush do të marrë kofshën, dikush shpatullën, ndërsa dikush bishtin, në varësi të konstituimit të forcave”, tha Hyda, duke iu drejtuar kryetarit të komunës Shaip Kamberi.

Sipas Hydës, çdo buxhet i qeverisë lokale që nga viti 2016 ka qenë i keq, “ndërsa ky tash më i keqi”. Hyda propozoi që nga pozicioni për financimin e praktikës profesionale, me vlerë 40 milion dinarë, 12 milion dinarë të hiqen dhe transferohen në Shtëpinë e Shëndetit, në mënyrë që të angazhohen numër shtesë i mjekëve për punë në ambulantat rurale.

Nga ana tjetër shefi i grupit të këshilltarëve të PVD-së Ragmi Mustafa, tha se, buxheti i planifikuar është kryesisht në shërbimin e qytetarëve.

“E kanë përpiluar njerëz kompetent duke u bazuar në nevojat e qytetarëve. Financimi i praktikës profesionale tregon kujdes për të rinjtë, kemi subvencione për bujqësi, stimuj për sipërmarrje. Ky është një buxhet zhvillimorë” tha Mustafa.

Kuvendi miratoi buxhetin për vitin 2020 në shumë prej 1.06 miliardë dinarë./presheva.com/