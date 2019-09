Mjeku shqiptarë nga Bujanoci Dr. Arton Ajeti i dëshpëruar me konkursin e fundit në shtëpinë e shëndetit në Bujanoc në të cilin 7 jekë shqiptarë të kualifikuar dhe liçencuar mbetën nën hije karshi dy mjekëve serb, në postimit e tij në rrjeitn social, ndër të tjerash iu është drejtuar edhe kryetarit të komunës së Bujanocit duke i thënë se: “Ti je gjithçka përveç njëri nuk je, një rrenc matrapaz e dallaverxhi në mënyr të hështur që ke thurr plane se si me e zbraz vendin edhe atë që nga viti 2012 vetëm të jesh njishi por ti je bishti”

Dr. Ajeti në postimin e tij ka shkruar: “-Ndonëse e thën me zë të lartë qysh para 2-3 vitesh nuk donin ta dëgjonin madje hamendsonin e sot! Ëas ist passiert!? Kjo është gjuha që dojn ta degjojn kundërshtarët e përbetuar edhe jo më pak Shqiptarët me emër dhe mbiemër por me emocion e nostalgji i bashkangjiten “ko to kaže ko to llaže”!!!

-Çfar mund ti i thuash deputetit popullor i cili gjasma kërkonte të punsoj mjek n’Vranj a ka pa ndonji fall me naj filxhan a dojke mi bo t’bome qeveris që e votoj pa asnjë kusht.!

-Çfar mund ti thuash 3 specialistëve që janë të kyçur hon e don në pushtete Dr.spc. Adnan S; Dr.spc. Burhan H; Dr.spc. Mejdi Z, me çfar morali shkoni n’pun ju kur ju jeni punsu në kohën e Milloshit imagjino çfar pozite ka qen koh lufte atëher e çfar pozite jemi tani koh paqe demokratike, si sju vjen turp të i shkoni mbrapa disa analfabetav edhe disa bastexhinjësh e dallaverxhinjësh me gjith kto tituj që i keni e kuptoj jeni të zhytur në llum ju tërhiqeni si të pafajshem tek a tek kur jeni 4 sy por nuk jeni më me pak faj.! ( dy nga këta kan qen në Haxh)

-Çar mund ti thuash asambleistev Shqiptar që i çojn duart për t’kalu ligjet e buxheti etj…Turp.

-Çfar mund ti thuash të vetshpallurit publicist dhe njohës i mir i rrethanave politike e gazetareske kur proklamon se po kërkohen 2 puntor për tu punsu në një pik që përzhit pleskavica ok mir shum edhe kjo është pun dhe shum e rrespektueshme por në baz të ksajt do me shtu besimin se po ka punsim.

Ndërsa për 2 vende t’punës doktora nga ana ministris që u desht me prit me vite të tëra spo e hap fare kët çështje. Ky është vetëmse një zagar asgjë më shum.

-Çfar mund të thuash për Kryetarin. Ëas ist passiert! Ti je gjithçka përveç njëri nuk je, një rrenc matrapaz e dallaverxhi në mënyr të hështur që ke thurr plane se si me e zbraz vendin edhe atë që nga viti 2012 vetëm të jesh njishi por ti je bishti.

PS. Ju as n’xhep t’vogel sju kisha majt nuk pata me reagu hiq po veq desha me ju thën se për me u kon qaj që i parasheh ndodhit 2-3 vjet para se çak mund të ndodh sot duhesh mu kon Un” ka shkruar mjeku nga Bujanocit Dr. Arton Ajeti./presheva.com/