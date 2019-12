Në një nga lagjet e fshatit Nasalcë të komunës së Bujanocit banoret po përballen me shumë vështirësi të lëvizjes si pasojë e rrugës e cila është pothuajse e pakalueshme dhe e cila nuk i plotëson as kushtet minimale për qarkullim.

Ardhja e stinës së dimrit dhe reshjet atmosferike kanë bërë që lëvizja në këtë rrugë, gjegjësisht banorët që e shfrytëzojnë të ngelin pothuajse të bllokuar. Njëri nga banorët e kesaj lagje, nëpermjet rrjetit të tij social ka kritikuar ashpër pushtetin lokal duke thënë se, “kjo nuk është hera e parë që premtojnë dhe nuk realizojnë”

Sipas Tefik Abazit këtë rruge e kishte vizituar Rahim Salihu nga drejtorati për investime dhe kishte premtuar që brenda dy ditëve kjo do të kryhet, por ka shkruar Abazi kaluan 2 javë dhe nuk është ndërmarrë asgjë në këtë drejtim.

Presheva.com e ka kontaktuar banorin Tefik Abazin për ta verifikuar nëse postimi është real dhe nëse mund të përdoret për lajm, nga i cili ka marrë dritën jeshile se ajo qka është shkruar në rrejtin social ështtë e vërtetë dhe se mund të shfrytëzohet për opinion.

Banori nga Nasalca Tefik Abazi ka shkruar se: “Kjo asht rruga e tranzitit Nasalc-Letovic ku pushteti aktual ka blloku disa shtepi ne ket dimer ku rruga asht e pa kalushme me kerkes te disa banorve te ksaj lagje drejtori i ndermarjes direksioni Rahim Salihu dul me stafin e vet ne vend te ngjarjes dhe vet e konformuan se met vertet rruga asht e pa kalushme ku premtoj qe te mirret nji hap per permirsimin e rruges qe rruga të bëhet e kalushme premtoj që ne afat dy ditshe te fillojn punimet por kaluan 2 jav dhe nuk u muar kurnji far vendimi kjo ke vetem genjeshter e kti pushteti lokal kjo nuk asht hera e par që premtojn e nuk realizojn po shum her kan premtu e nuk kan realizu por tjerat nuk jan me rendsi se sa rruga e cila asht total e pa kalushme ne ket koh dimri ki asht argumenti i qart ne ta vlersoje populli ket pun se a asht gabim pushteti aktual apo jo” ka shkruar Abazi, i cili edhe e ka postuar një video të bërë në këtë rrugë e cila është dëshmia më e mirë se në ç’gjendje është rruga./presheva.com/

VIDEO:

https://www.facebook.com/tefik.abazi.31/videos/559807094750721/