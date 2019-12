Të hënën më 23 dhjetorë kuvendarët e komunës së Bujanocit kanë aprovuar buxhetin e komunës për vitin 2020 në vlerë prej 1 miliardë e 60 milion dinararë edhe pse me shumë vërejtje nga opozita.

Pushteti lokal 48 orë para aprovimit të buxhetit kishte organizuar gjatë vikendit të kaluar debat publik mbi buxhetin ku sipas fotove të publikuara në rrjetin social të komunës interesimi i qytetarëve ishte tejet i zbehtë për të mos thënë i dështuar.

Megjithatë administrata me këtë debat përmbushi obligimin ligjorë mbi debatin publik. Nga ana tjetër shfrytëzuesit e buxhetit gjegjësisht Ndërmarrjet Publike të komunës, Qendra për Punë Sociale, Qendra Sportive, Biblioteka e qytetit, Shtëpia e Kulturës, Agjencioni Turistik, NP Komunalia, të gjitha shfrytëzues të buxhetit në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Komunal që do të mbahet nesër (e enjte 26.12.2019) do të paraqesin Programin e Punës me planin finansiar për vitin 2020.

Presheva.com ka kontaktuar njohës të planifikimit të buxhetit të cilët kanë theksuar se ky është një planifikim gjysmak sepse sipas tyre nuk mund të aprovohet një buxhet i cili akoma nuk ka kaluar në procedurat paraprake.

“Mënyra se si po planifikohet dhe aprovohet buxheti në komunën e Bujanocit është një mangësi profesionale e cila do të ketë pasoja në realizimin e mëtutjeshëm.

Shfrytëzuesit buxhetorë sikurse janë Ndërmarrjet Publike të cilat marrin dhjetra miliona dinarë nga buxheti komunal dhe të cilat pas Këshillit Komunal duhet të kalojnë edhe në mbledhjen e Kuvendit Komunal, nga ana tjetër buxheti i tyre vetëm se është paraparë për vitin 2020 dhe është aprovuar, kjo na bënë të kuptojmë se sa mund të jetë serioz buxheti për vitin 2020” është shprehur bashkëbiseduesi”./presheva.com/