Që nga dita e hënë në zonat e fshatrave Dobrosin, Konçul dhe Lluçan, janë duke u djegur pyejet, duke shkaktuar dëme të jashtëzakonshme, ndërsa për njësitë e zjarrfikësve është e pamundur që të intervenojnë për shkak të terrenit të minuar, ka njoftuar Ali Aslani nga Shtabi për situata të jashtëzakonshme pranë komunës së Bujanocit.

“Për momentin mund vetëm të monitorojmë situatën për shkak se ndërhyrja e zijarrfikësve do të ishte shumë e rrezikshme sepse nga zjarri do të aktivizohen pajisjet të ndryshme eksplozive”, ka thënë Asllani. Sipas tij, stuhia e zjarrit aktualisht nuk është duke kërcënuar banorët e zonave të lartpërmendura.

Zijarrfikësit do të intervenojnë vetëm nëse zjarri do të mer drejtim kah vendbanimet, në të kundërtën do të jetë vetëm në monitorim, kanë thënë nga Shtabi. Zjari ka përfshirë disa lokalcione, por gjendje më serioze është në fshatin Dobrosin, ku hapsira e përfshirë nga zjarri është jashtëzakonisht e madhe.

Presheva.com ka kontaktuar me disa bamorë të fshatit Dobrosin nëpërmjet telefonit, ku ka mësuar se dëme të jashtëzakonshme u janë shkaktuar pyejeve private të dobrosinasve, shumica prej të cilëve e sigurojnë kafshatën e gojës nga drunjët.

“Është shumë e dhimbshme kjo që po ndodhë, ne nga tregëtia me drunjë sigurojmë bukën edhe pse më shumë vështirësi, dikush duhet të ndërmerrë diçka në këtë drejtim dhe mos ta lerë të digjen pyejet, sepse pjesa më e madhe janë pronë private” është shprehur i riu nga Dobrosini./presheva.com/