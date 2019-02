Në adresë të portalit Presheva.com sot kanë arritur disa dhjetra foto të dërguara nga punonjës të NP Komunalisë të cilat tregojnë një gjendje kaotike të disa makinerive të kësaj ndërmarrje dhe objekteve që gjenden në gjendje tejet të keqe.

Pamjet e derguara të cilat mund ti shihni edhe vetë më shum i përngjajnë një deponie se sa një Ndërmarrje Publike e cila qytetarëve i ofornë shërbimet e ujit të pijshë, kanalizimit, mirmbajtjen të zonave të gjelbruara dhe grumbullimin e mbeturinave në qytet dhe disa vendbanime për rreth. Në repartin e NP Komunalisë te tregu i kafshëve ku edhe janë berë fotot, kjo ndërmarrje sipas të dhënave të punonjësve i ka të stacionuara të gjitha makineritë për shërbimet që i kryen qytetarëve në fushat e lartpërmendura, ku edhe një pjesë e mirë e personelit janë të stacionuara.

“Kjo është një gjendje shumë e vështirë, ne duhet të kalojmë kohën më të madhe të punës në këto kushte të cilat jeni duke i parë, dhe askush nuk është duke ndërmarrë asgjë për përmirësimin e kushteve” i ka thënë Presheva.com, punonjësi i NP Komunalisë.

Shkrirja e borës i ka zbuluar si duket të gjitha anomalit e mbetura, sidomos kur janë në pyetje ambalazhi që është grumbulluar dhe hekurishtet e stërvjetruara, të cilat sipas punonjësve nëse i shesin për skrap do të mund ta përmirësonin dukshëm gjendejen financiare. Në mesin e fotove shihet edhe automjeti për pastrimin e rugëve të cilin kryetari i komunës, Shaip Kamberi ia ka dorëzuar në maj të vitit të kaluar NP Komunalisë me vlerë prej rreth 5.6 milion dinarë i cili në parkingun e NP Komunalisë nuk duket të jetë në gjendje aq të mirë, pamvarësisht se kanë kaluar pak më shumë se një vit nga blerja e tij.

“Punëtorët e ndërmarrjes publike komunalia më nuk do të kenë nevojë të pastrojnë rrugët me fshesa dore, por kjo autopastruese ka edhe fshesat e saja qe do ta kryej këtë funksion”, pat thënë Kamberi gjatë dorëzimit të autopastrueses.

Pamvarësisht se në disa pjesë të qytetit shpesh mund të shihen mbeturina nëpër tokë në mungesë të kontejnerëve, në repartin e NP Komunalisë në foto shihen edhe kontejnerë të rinjë të cilët i ka kapluar ndryshku pa i future në përdorim./presheva.com/