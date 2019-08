Nën kryesimin e zëvendës kryetarit të komunës së Bujanocit Stojança Arsiq sot është mbajtur mbledhja e radhës e Shtabit për Situata të jashtëzakonshme. Në këtë mbledhje përveç pikave të rendit të ditës ka patur edhe të ndryshme të cilat edhe kanë ngjallur më shumë debate.

Në pikën të ndryshme zëvendës kryetari Stojança Arsiq ka bërë të ditur se do të bëhet asgjësimi i mushkonjave në teritorin e komunës së Bujanocit të martën më 6 gusht nëse lejojnë kushtet atmosferike, asgjësimi gjegjësisht spërkatja do të bëhet në periudhën nga ora 9 deri në ora 18 dhe do të zgjasë 3 ditë.

Kryeshefi i Shtabit për situata të jashtëzakonshme Ali Asllani paraqiti një rast i cili ka të bëjë me rrezikun nga gjarpërinjtë në një familje në fshatin Suharnë të komunës së Buajnocit, që sipas Asllanit e tërë familja është rrezikuar dhe se në marrveshje me kryeshefin Driton Rexhepin këtë familje e kanë drejtuar në Stacionin e Veterinarisë të cilët kanë siguar një preparat për asgjësimin e gjarprinjëve dhe kështu kjo familje gati një muj më nuk ka patur problem nga gjarpërinjtë.

Por problemi ka lindur në mbledhjen e Shtabit kur kryesuesi i mbledhjes Zv. Stojança Arsiq iu është drejtuar Asllanit se preparatin që Stacioni i Veterinarisë e ka paguar për ta shpëtuar familjen shqiptare nga fshati Suharnë duhet ta paguajnë nga xhepi Asllani dhe Rexhepi dhe se pushteti lokal nuk është i obliguar ta bëjë një gjë të tillë, pamvarësisht se Kryeshefi i Shtabit Ali Asllani dhe Kryeshefi për Veprimtari Shoqërore Driton Rexhepi vet e kishin drejtuar familjen shqiptare për në Stacionin e Veterinarisë.

Video ku shfaqet debati mes zv. Kryetari Stojança Arsiq dhe kryeshefit te Shtabit është në gjuhën sërbe./presheva.com/