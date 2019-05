Disa pjesë të qytetit të Bujanocit vazhdojnë të duke si “minideponi të egra” të cilat në masë të madhe po rrezikojnë qytetarët nga sëmundjet e ndryshme infektive pa llogaritur pamjen shëmtuese që po i shkaktojnë qytetit. Ditë më parë NP Komunalia ka marë pëlqimin nga Këshilli Komunal për rritjen e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe sektorit privat, duke mos i dëmtuar ata që financohen nga taksapaguesit, Administratën Komunale dhe Ndërmarrjet Publike, të cilat do të paguajanë me të vjetrën.

Pamvarësisht kësaj pjesë të ndryshme të qytetit kanë pamje si mos më keq, mbeturinat kundërmojnë e sidomos mbrapa ndërtesës në qendër të qytetit me javë të tëra është formuar një minideponi për të cilën askush nuk kujdeset. Sipas pamjeve që duken jo se ky vend është i caktuar për hudhje të mbeturinave sepse nuk ka as kontejnerë të vendosur, ndërkohë që mësohet se edhe banorët e ndërtesës nuk janë sa duhet të përgjegjshëm në hudhjen e mbeturinave dhe kështu kjo pamje po qëndronë me javë të tëra, pa kujdesin e askujtë.

Si do që të jetë pamje të tilla në qytetin e Bujanocit ka edhe ne vendet e caktuara për hudhjen e mbeturinave për të cilat presheva.com ka raportuar disa herë. Zëvendës kryetari i komunës së Bujanocit

Stojança Arsiq, thotë se ngritja selective e shërbimeve të Komunalisë prej 10%, e cila nuk ka të bëjëmë me administratën publike, ndërmarrjet nublike dhe shkollat, por që prekë vetëm qytetarët dhe ndërmarrësit është bërë për shkak se Komunalia është vonuar me propozimin për çmimore të re. Sipas tij, NP Komunalia ka kërkuar ngritje të çmimeve pas aprovimit të buxhetit të komunës për vitin 2019, në të cilin vetëm se ishin të planifikuara shpenzimet për shërbime komunale sipas çmimores së vjetër dhe kështu kërkesa e tyre është refuzuar. Vlenë të theksohet se, edhe përkundër këtij fakti Këshilli Komunal në prill të këtij viti i ka dhënë pëlqimin NP Komunalis për ngritje të çmimeve për 10% vetëm për qytetarët dhe sektorin privat./presheva.com/