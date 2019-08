Disa pjesë të qytetit të Bujanocit me javë të tëra janë harruar që të vizitohen nga ekipi i grumbullimit të mbeturinave të NP Komunalisë, me vetëdije apo jo të udhëheqësisë së kësaj ndërmarrje, pjesë të qytetit të Bujanocit po kundërmojnë nga mbeturinat e pa mbledhura për javë të tëra. Një “minideponi” është krijuar jo më larg se 50 metra distancë nga ndërtesa e Kuvendit Komunal por që si duket era nuk po mbërrinë te pushtetarët edhe pse nuk kanë mundur që ti ikin pa e pare.

Kjo ”minideponi” është krijuar në fund të parkingut me pagesë që gjendet ndërmjet Shtëpisë së Kulturës dhe Shkollës së Mesme “Sveti Sava”, gjegjësisht në hyrje të një nga depove të NP Komunalisë ku punëtorët i lënë mjetet e punës së pastrimit.

Kalimtarët e sidomos banorët e Soliterit si dhe nga shkolla e lartë për edukatorë e stacionuar në objektet e Shtëpisë së Kulturës janë shprehur të dëshpëruar me këtë gjendje e cila po mbretëron në këtë pjesë të qytetit, ata kanë thënë se nuk po mund ti hapin as dritaret që të mund të freskohen me ajër të pastërt sepse era po kundërmon.

Situatë e ngjashme po krijohet edhe në tregun ditorë të veshmbathjeve afër fabrikës së Gumoplastikës, ku mbeturinat e grumblluara qëndrojnë me javë të tëra, ndërkohë që nga NP Komunalia thonë për mediat lokale serbe se kanë mungesë të kontejnerëve./presheva.com/