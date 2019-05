Sipas raportit të cilin e ka paraqitur në seancën e fundit të Asamblesë Komunale kryetari i PD-së Nagip Arifi njëherit këshilltarë në KK të Bujanocit, makinat zyrtara të Administratës Komunale brenda vitit 2018 kanë kaluar gjithsej 205.953 km, që sipas Arifit, nëse kjo llogaritet me ditët e punës, brenda vitit veturat zyrtare në ditë kanë kaluar 807 kilometra, më shumë se një udhëtim vajtje ardhje në Beograd. Sipas të parit të PD-së brengosës është edhe fakti lidhur me prokurimet publike ku sipas raportit të prezantuar në Kuvend thuhet se, “Komisioni për prokurime ka patur vetëm 7 prokurime me vlerë të lartë, të tjetër kanë qenë me vlerë të ultë” pa dhënë detaje se sa mjete financiare janë shpenzuar për këtë komision. Për Partinë Demokratike është pët t’u habitur se si për herë të parë buxheti i komunës së Bujanocit për vitin 2018 përfundoi me deficit prej 33.8 milion dinarë./presheva.com/