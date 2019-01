Qeveria e Bullgarisë sot ka hyrë në histori si vendi i parë anëtarë i NATO-s e cila e ka miratuar draft protokollin për anëtarësim të Maqedonisë në NATO, . Këshilli ministror për punë të jashtme tani vetëm se ka autorizuar delegacionin e tij të cilët në ditët në vijim duhet ta nënshkruaj protokollin në Bruksel për pranim të Maqedonisë në NATO, njoftojnë mediat bullgare.

Pasi që ambasadorët e vendeve anëtare të NATO-s ta nënshkruajnë protokollin, do të pason miratimi i dokumentacionit në Kuvendet kombëtare. Pritet që Greqia të jetë vendi i parë që do ta ratifikojë. Procesi i ratifikimit të protokollit do të lëvizë me shpejtësi. Maqedonia mund të bëhet anëtare e NATO-s që në Samitin e qershorit.