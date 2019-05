Wesley Trent Snipes bën pjesë në grupin e aktorëve ikonikë të filmave aksion, i cili është njëherësh producent, aplikues i arteve marciale dhe shkrimtar. Filmat e tij më në zë përfshijnë “New Jack City” (1991), “White Men Can’t Jump” (1992) dhe karakteri i Marvel, Blade, në trilogjinë “Blade” (1998–2004).

Fëmijëria dhe shkollimi

Snipes lindi më 31 korrik 1962 në Orlando të Floridës, mirëpo u rrit në Bronx të New Yorkut, ku shkoi në shkollë të mesme për muzikë dhe art. Mirëpo, pa e mbaruar shkollën u kthye sërish në Orlando, ku e mbaroi shkollën e mesme.

Aktori u kthye përsëri në New York duke u regjistruar në Universitetin Shtetëror të New Yorkut. Më vonë, ai u regjistrua edhe në kolegjin Southwest në Los Angeles të Kalifornisë.

Karriera në aktrim

Wesley debutoi në ekran në një rol të vogël në vitin the 1986 në filmin e Goldie Hawn, “Wildcats”. Të njëjtin vit, ai luajti në një episod të serialit “Miami Vice”. Në vitin 1987 u paraqit në videoklipin e Michael Jackson, “Bad”, që u realizua me regji të Martin Scorseses, si dhe në filmin “Streets of Gold”.

Pjesëmarrja në videon muzikore të Jackson i ndihmoi që të merrte oferta për role më të rëndësishme dhe kështu filloi karriera e tij me role të mëdha në filmat aksion.

“Passenger 57”, “Demolition Man”, “Money Train”, “The Fan”, “U.S. Marshals” e “Rising Sun”, ishin disa prej filmave të suksesshëm të zhanrit aksion, për të vazhduar me komeditë “White Men Can’t Jump, e “To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar”, si dhe dramat “The Waterdance” e “Disappearing Acts”.

Në vitin 1997 fitoi çmimin e aktorit më të mirë në Festivalin e Filmit në Venecia për rolin e tij në “One Night Stand”. Një vit më vonë, ai arriti suksesin më të madh komercial me filmin “Blade”, i cili përfitoi mbi 150 milionë dollarë.

Në vazhdim u xhiruan edhe dy filma të tjerë të serisë “Blade”, po ashtu shumë të suksesshëm, ndërsa aktori u nderua me yll në bulevardin e të famshmëve në Hollywood.

Në vitin 2005, ai e paditi kompaninë New Line Cinema dhe regjisorin e “Blade: Trinity”, David S. Goyer, duke pohuar se nuk e kishte marrë pagën e plotë (duke qenë se ishte edhe producent) dhe se i ishte shkurtuar minutazhi në film për t’u dhënë më shumë hapësirë dy aktorëve tjerë, Ryan Reynolds dhe Jessica Biel. Çështja u zgjidh me marrëveshje, ndërsa nuk u zbuluan detajet e dëmshpërblimit.

Vazhduan rolet e tij në filmat, si “The Contractor”, “Gallowwalkers” e “Game Of Death”. Ai ishte caktuar të luante në filmin e Spike Lee, “Miracle at St. Anna”, mirëpo u detyrua të largohej pas problemeve me autoritetet dhe rolin e tij e mori Derek Luke.

Jeta personale dhe konvertimi në Islam

Snipes filloi stërvitjet në artet marciale që nga mosha 12 vjeçare. Ai e posedon shkallën e pestë të rripit të zi në Shotokan karate dhe shkallën e dytë të rripit të zi në Hapkido. Aktori ka ushtruar edhe Capoeira, si edhe disa disiplina të tjera duke përfshirë kung-fu në Tempullin Shaolin në SHBA, Jiu Jitsu brazilian dhe ‘kick-box’.

Wesley ka qenë i martuar dy herë. Nga lidhja me April Snipes ka djalin Jelani, luajtur një rol të vogël në filmin “Mo’ Better Blues” (1990). Në vitin 2003, u martua me piktoren Nakyung ‘Nikki’ Park, me të cilën i ka katër fëmijë.

Aktori bën pjesë në listën e të famshmëve që janë konvertuar në myslimanë. Ai është rritur si i krishterë, mirëpo në vitin 1978 u konvertua në islam. Mirëpo, qëndrimi i tij në këtë fe zgjati një dekadë dhe ai e braktisi atë në vitin 1988. Sidoqoftë, 55-vjeçari asnjëherë nuk i harroi vlerat e kësaj feje.

“Islami më bëri të vetëdijshëm për atë që kanë arritur popujt afrikanë, më bëri të vetëdijshëm për vlerat e mia dhe më dha dinjitet për vetveten”, pati deklaruar Snipes gjatë një interviste tre vjet pasi u largua nga islami.

Në sulmet e 11 Shtatorit, banesa e tij ishte shkatërruar nga rrënimi i Kullave Binjake në Manhattan. Aktori nuk ndodhej atyre kur ndodhën sulmet terroriste.

Dënimi me burg dhe rikthimi në ekran me ndihmën eStallones

Në dhjetor të vitit 2006, Snipes u akuzua për mashtrim me tatime dhe mospagesë të taksave shtetërore për një shumë që në total ishte rreth 38 milionë dollarë. Asokohe, ai kishte thënë se autoritetet e kishin shënjestruar për ta bërë shembull për shkak të famës së tij.

Ylli hollivudian u shpall fajtor dhe në prill të vitit 2008 u dënuan me tre vjet burg që ishte edhe dënimi maksimal për këtë vepër. Prokurorët madje kishin refuzuar që ai të paguante pesë milionë dollarë për të mos bërë burg.

Më 9 dhjetor 2010, Snipes nisi vuajtjen e dënimit trevjeçar dhe qëndroi në një burg në Pennsylvania deri më 2 prill 2013. Pjesën tjetër të dënimit qëndroi në arrest shtëpiak deri më 19 korrik 2013.

Porsa u lirua nga burgu dhe u vendos në arrest shtëpiak, miku i tij i vjetër, Sylvester Stallone, u shpreh i gatshëm që t’i ndihmonte për rindërtimin e karrierës duke i ofruar një rol në vazhdimin e tretë të filmit “The Expendables”.

Dy aktorët kishin miqësi prej vitesh, meqë kishin luajtur bashkë në “Demolition Man” (1993), ndërsa Sly menjëherë e kishte shkruar një pjesë të skenarit për Snipes, të cilin e angazhoi në vazhdimin e tretë të filmit mjaft të suksesshëm, në të cilin kanë luajtur thuajse të gjithë yjet e njohura të aksionit.

Pas “The Expendables 3”, aktori ka luajtur në tre filma të tjerë dhe ka pasur role të vogla në seriale, në përpjekje për ta rikthyer karrierën që e pati dikur, njofton Telegrafi.

