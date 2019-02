Bashkëkryesuesi i Ekipit negociator, Shpend Ahmeti tha se dialogu duhet të përfundojë me njohjen nga Serbia.

Ahmeti citoi parimin numër 8 të Platformës për Dialogun ku thuhet se përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e saj, të drejtat mbi burimet natyrore dhe asetet të cilat janë në territorin sovran të Republikës së Kosovës, janë ekskluzivisht të Republikës së Kosovës dhe rrjedhimisht nuk janë të hapura për negociim.

“Sot edhe zyrtarisht dorëzuam draft Platformën e Delegacionit Shtetëror për Dialogun me Serbinë. Kjo platformë i ka 11 parime, dhe liston qëllimet dhe pritjet tona nga procesi i dialogut.

Qëllimi kryesor dhe i panegocuieshëm është njohja e ndërsjellë. Pra, përfundimi i këtij dialogu duhet të jetë njohja nga Serbia. Po i citoj vetëm tri nga parimet të cilat kanë qenë shumë të diskutuara në muajt e fundit në Kosovë.

Në qoftë se Kuvendi e voton këtë platformë, atëherë ky do të jetë qëndrimi i vetëm zyrtar i Republikës së Kosovës. ‘Parimi 6: Çdo marrëveshje përfundimtare duhet të jetë plotësisht në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e cila parasheh që ‘sovraniteti dhe integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i pacenueshëm, i patjetërsueshëm dhe i pandashëm dhe mbrohet me të gjitha mjetet e përcaktuara me këtë Kushtetutë dhe me ligj” (Neni 2(2)). Parimi 7: Në Republikën e Kosovës nuk mund të ketë një nivel tjetër të qeverisjes përveç nivelit lokal dhe qendror. Parimi 8: Në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e saj, të drejtat mbi burimet natyrore dhe asetet të cilat janë në territorin sovran të Republikës së Kosovës, janë ekskluzivisht të Republikës së Kosovës dhe rrjedhimisht nuk janë të hapura për negociim’”.