një zonë rurale në Maine, SHBA, ku me vete kishte marrë gjërat personale për “kamping”.

Kishte parkuar veturën dhe kishte vazhduar shëtitjen në mal, nga e cila nuk kishte dalë hiq më pak se 27 vite.

Thellë në mal kishte gjetur një hapësirë që do të bëhej shtëpia e tij – hapësirë e pastër përreth liqenit North Pond. Aty kishte ngritur tendën që e kishte vendosur mes dy drunjve. Ishte i izoluar nga bota edhe pse vetëm pak minuta ecje e ndante nga shtëpizat për pushime.

Ai kishte mbijetuar duke kërkuar ushqim dhe gjësende tjera nëpër ato shtëpiza, por gjithmonë merrte vetëm ato gjëra që i nevojiteshin – ushqim, gaz për përgatitje të ushqimit, bateri dhe libra.

Pretendon se është munduar të shkaktoj sa më pak dëme, por numri i madh i thyerjeve të shtëpizave – mbi njëmijë gjatë atyre viteve – ka shqetësuar tej mase pronarët e tyre – kështu e alarmuan policinë. Ata i vënë kurthe dhe kapën Knight në vepër.

I vetmuar i kaloi gati tri dekada, duke mos e folur as edhe një fjalë me askënd. Në fakt vetëm njëherë e ka përshëndetur një burrë për ato gati 30 vite, të cilin e kishte takuar krejt rastësisht gjatë të 90-ve.

E përkundër dimrit të ashpër në Maine, ku temperaturat zbresin deri në minus 20 gradë celsius, Knight thotë se asnjëherë nuk kishte ndezur zjarr, pasi frikësohej që tymi do të tërhiqte vëmendjen e personave të “padëshiruar”.

Shkrimtari Mike Finkel ka vizituar Knight në burg derisa po shkruante një libër për të dhe arratisjen nga bota, “I huaji në mal: Rrëfimi i jashtëzakonshëm për njeriun e vetëm në mal”. Ai fillimisht e kishte pyetur se pse ia kishte kthyer shpinën botës, dhe kishte bërë një jetë primitive.

“Më tha se nuk ndihej rehat nga njerëzit që e rrethonin. Mendoja se i kishte ndodhur diçka, që e ka shtyrë të ndërmarrë një veprim të tillë. E pyeta nëse ka kryer ndonjë krim, apo nëse ndihet i turpëruar për diçka që ka bërë, por ai vazhdimisht insistonte se asgjë nuk ka ndodhur dhe se thjesht kishte ndjerë nevojë të jetë vetëm, sikur po i fliste trupi se do të ndihet më mirë nëse jeton larg botës moderne”, ka shtuar Finkel.

“Ka shumë çka interesante në jetën e tij. Të shkoni në mes të dimrit dhe të jetoni në mal dhe t’i kaloni netët në tendë pa zjarr, jam i impresionuar me këtë. E Knight këtë e ka bërë për plotë 27 dimra”, ka thënë ndër tjera Finkel.

Ky i arratisur nga civilizimi gjatë natës nuk kishte përdorur zjarrin për ngrohje, dhe për këtë arsye kishte rënë herët për të fjetur – rreth orës 7 dhe zgjohej në ora 3 të mëngjesit – kur edhe ishte koha më e ftohtë. Ai në atë kohë dilte për të ecur me qëllim që të ngrohte trupin. Por, Finkelin e interesonte se si e kishte kaluar kohën e lirë.

“Ka lexuar libra, ka mbushur fjalëkryqe, por nuk janë gjërat e vetme që i ka bërë në kohën e lirë. Por, është interesant sesi e ka pranuar se për asnjë moment nuk ishte ndjerë i mërzitur apo i vetmuar. Përkundrazi më tha se është ndjerë i lumtur dhe i lidhur me gjithë botën”, ka shtuar Finkel.

E kur u arrestua me 4 prill të vitit 2013, është dënuar me shtatë muaj burgim. Në burg e kishte vizituar Finkel që kishte marrë leje ta intervistojë nëntë orë, por se i është dashur çdo ditë ta vizitojë nga një orë. Nga këto biseda që i kanë zhvilluar ka ardhur edhe deri te libri. Kur ka përfunduar në pranga nuk e dinte me siguri se sa vjet i ka, pasi që kishte harruar edhe datat dhe nuk e dinte saktë vitin. E kur është pyetur nga policia se çfarë po bën në mal, u kishte thënë se është fshehur në mal për shkak të katastrofës së Çernobilit.

I lindur në Maine, pas arrestimit Knight u kishte shpjeguar se si familja e tij ka qenë e mirë por pa emocione, dhe kështu si adoleshent shumicën e kohës e kalonte i vetmuar.

Gjithashtu i ka treguar policisë së si nuk kishte pasur kurrfarë planesh kur ishte futur në mal. Nuk është përshëndetur me askënd dhe nuk e kishte informuar askënd për ikjen e tij. Thjesht ka shkuar. E pasi ka dalë nga burgu, është rikthyer në shtëpi ku jeton me të ëmën. Punon si automekanik në servisin e vëllait të tij. Prej atëherë nuk ka shprehur ndonjë interesim që të vazhdojë bisedat me Finkelin.