Xhenxhefili dhe shafrani janë super ushqime të cilat janë përdorur me mijëra vjet për shkaqe të ndryshme për shkak të vetive të shumta shëndetësore që i kanë.

Ata janë mënyrë natyrale për ta mbushur trupin me energji, për ta luftuar inflamacionin në trup, për ta përmirësuar kualitetin e gjumit, për t’u relaksuar, për t’i lehtësuar dhimbjet dhe për ta përmirësuar shëndetin në shumë mënyra,

Këto janë disa prej të mirave shëndetësore të xhenxhefilit:

– E forcon sistemin e imunitetit

– Ndihmon në sistemin e tretjes

– I lehtëson dhimbjet e muskujve

– E trajton marramendjen

– I përmirëson aftësitë kognitive

– Ju relakson

– E zvogëlon inflamacionin

– E zvogëlon kolesterolin

Në anën tjetër, këto janë të mirat shëndetësore të shafranit:

– Ndihmon te personat me ankth dhe depresion

– I lehtëson dhimbjet

– Ndihmon me lodhjen

– Ndihmon me sistemin e tretjes

– E mbron shëndetin e zemrës

– E zvogëlon stresin

– E përmirëson gjumin

– E trajton inflamacionin

– I rregullon nivelet e sheqerit në gjak

Ekspertët thonë se mund ta përgatitni një çaj me këta dy përbërës (shafran dhe xhenxhefil), i cili ju furnizon me vlera të shumta ushqyese.

Sipas ekspertëve, konsumimi i rregullt i këtij çaji ndihmon në luftimin e lodhjes, jua shpejton metabolizmin, jua zvogëlon dhimbjet, etj.

Përbërësit e çajit të xhenxhefilit dhe shafranit:

– Një lugë çaji shafran

– Një copë të vogël xhenxhefil të freskët

(të prerë dhe qëruar)

– Një lugë çaji mjaltë

– Dy gota qumësht kokosi

– Gjysmë luge çaji kanellë

– Një çikë piper të zi

Instruksionet:

Shtimi i piperit të zi në çaj është mënyra më e mirë për ta absorbuar shafranin në trup, pasi që piperini, përbërësi i piperit, e bën curcuminin (përbërës i shafranit) 2,000 herë më të absorbueshëm.

Në një tenxhere, përzieni të gjithë përbërësit dhe nxejeni çajin për 5 minuta, pastaj pijeni në mëngjes në stomak të zbrazët.

Ju gjithashtu mund ta pini edhe gjatë ditës.